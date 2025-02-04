微熱山丘超夯「草莓蘋果酥」回來了！吃得到滿滿糖漬青森蘋果餡

▲微熱山丘「草莓蘋果酥」回來了。（圖／微熱山丘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣伴手禮品牌「微熱山丘」春季限定「草莓蘋果酥」今年再度回歸，淋上法芙娜草莓調溫可可脂的酥皮搭配糖漬日本青森紅玉蘋果內餡，每一口都能吃到酸甜滋味，即日起限時2個月上市或售完為止。

▲草莓蘋果酥內餡是選用青森紅玉蘋果以糖漬熬煮成的果丁。（圖／微熱山丘提供）

微熱山丘超人氣「草莓蘋果酥」回來了，內餡塞進滿滿使用日本青森紅玉蘋果以糖漬熬煮成的果丁，外層搭配經典奶油酥皮，再淋上法芙娜草莓調溫可可脂、些許檸檬糖霜，每一口都能吃到微酸微甜的口感，搭配蘋果香氣，超級涮嘴，即日起正式開賣，預計販售至3月底或售完為止。

▲辻利茶舗迎來草莓季。（圖／辻利茶舗提供）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」也迎來草莓季推出全新「春韻莓好抹茶系列」，選用醇厚抹茶結合當季草莓打造3款限定品項，首推人氣快閃回歸「春韻莓好抹茶大福」，薄透Q彈大福皮包裹著自製抹茶白豆沙餡、新鮮草莓，口感甜而不膩，2入優惠價179元。

「春韻莓好抹茶塔」是首度推出，手工抹茶塔搭配濃郁抹茶杏仁奶油、特製草莓果醬，上層鋪滿輕盈抹茶鮮奶油及當季草莓，售價225元，限內用每日限量供應；「春韻莓好抹茶拿鐵」則是現刷抹茶融入濃醇牛奶與慢熬草莓果醬，再加入果肉增添口感，限冷飲，售價155元，於遠百信義A13門市限定販售至3月2日。