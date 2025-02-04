實用「日本就醫網站、保險」懶人包　一站查有中文翻譯醫院

▲到日本玩有就醫需求怎麼辦？以下整理實用網站與醫療保險給讀者。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

大S過年期間在日本離世震驚全台，也帶動許多人疑問「赴日旅遊突然生病該怎麼辦」。隨著近年訪日海外客越來越多，日本政府也推出「外國人就醫指南」、「醫療保險」等政策，《ETtoday新聞雲》就整理出在日本臨時需要就醫時，尋找診所、醫院的實用網站，以及醫療保險等資訊，提供讀者參考。

▲日本就醫指南。（圖／翻攝自官網）

▲可將上圖存起來，在日本如有緊急需求可使用。（圖／翻攝自日本就醫指南官網）

1.日本觀光廳的「就醫指南」

日本觀光廳針對海外旅客推出「就醫指南」（https://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html），其中包括可查詢醫療院所的網站，或可掃QRcode查詢，如果需緊急送醫急救，可撥打「119」，如果不會日文，網站中也提供請人叫119的日文，可先存入手機中以備不時之需。

▲網站也有中日文症狀對應圖片對照。（圖／翻攝自日本就醫指南官網）

▲也可查詢可接待國外旅客的醫療機構。（圖／翻攝自網站）

網站內也有一張「個人醫療資訊表格」，建議旅客可事先依據自身情況填寫是否有過敏、慢性病等健康資訊，並隨身攜帶（或拍下存入手機中），若真有就醫情況，可提供給醫院參考。

▲「病院NAVI（病院なび）」是可查詢全日本是否提供中文、英文等外語服務的醫療院所網站。（圖／翻攝自官網）

2.「病院NAVI（病院なび）」：可查詢全日本是否提供中文、英文等外語服務的醫療院所網站

另一個實用網站「病院NAVI（病院なび）」（https://byoinnavi.jp），雖然是純日文網站，但透過漢字也很容易辨認，該網站可透過條件篩選搜尋全日本有提供英文、外國語接待，以及國定假日（日本稱為祝日）是否有看診的醫療院所，也會顯示是否接受信用卡付款等資訊，且在每一間診所旁會顯示鄰近車站。

▲該網站會顯示每間醫療院所看診時間、鄰近車站、可接待外語情況。（圖／翻攝自官網）

旅客需注意的是，即使醫療院所有提供中、英文翻譯服務，也並非天天有，建議查詢時需細看院所詳細介紹，或也可下載翻譯軟體，真有就醫需求時可即時翻譯提供，並搭配事先填寫上方日本觀光廳就醫指南的「個人醫療資訊表格」，更方便看診。

▲日本也有推出外國人適用的「旅遊保險」。（圖／翻攝自官網）

3.外國人適用的「旅遊保險」：抵達日本才能保

日本東京海上日動在疫後針對外國人推出旅遊保險（https://tokiomarinenichido.jp/zh-hant/china2/），特點是抵達日本才能投保，意即一落地日本機場、連上網路後就能申辦，一天800日圓起。

特點是投保範圍包括新冠肺炎、滑雪運動受傷等，並包括翻譯服務，且即便是高額的治療費也提供支援的1000萬日圓（約新台幣212萬元）的治療費補償。此外，也不直接要求短期居留旅客等支付醫療費用，而是透過將繳款單寄送給保險公司（包括委託服務的輔助公司），讓旅客等無需在現場支付費用即可在醫療機構就診的機制。

詳細介紹也可參考日本觀光廳網站：https://www.jnto.go.jp/emergency/chc/do_travel_insurance05.html

▲「Safety tips」是災害發生時的APP。（圖／翻攝自網站）

4.「Safety tips」：災害發生時的網站

「Safety tips」是以英文通報日本國內緊急地震與海嘯警報的APP，可讓海外旅客隨時掌握資訊。

5.到日本醫院就醫需注意：醫院有可能不收患者

或許對台灣人來說很難想像，但在日本，就醫可能會碰到不收患者的情況。在threads上也有網友分享，曾因中耳炎想在日本看醫生，就連續碰壁，最後在成田機場第一航廈的診所才順利看診。