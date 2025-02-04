住墾丁凱撒第二晚2239元、加人不加價　阿里山國際酒店買一送一

▲墾丁凱撒大飯店今年滿39周年。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

墾丁凱撒大飯店這個月迎來開業39周年，從即日起推出周年慶優惠，入住第二晚僅2239元，同時享全館消費滿5000元贈500元、滿1萬贈1000元，現場還有抽獎活動，最大獎可以39元超低價格享續住第二晚優惠。



墾丁凱撒大飯店周年慶活動從即日起至3月底為止，住房方面，凡預訂周年慶住房專案，雙人成行入住景觀客房每晚4699元起，加碼享第二晚續住價2239元、加人入住不加價，及加購早餐每人390元等三重優惠。

▲花園客房。

專案還可參加「好運摸摸樂」活動，讓房客都有機會試手氣決定第二晚房價，最大獎2至4人入住只要39元銅板價。此外，活動期間凡預訂官網任一住房專案並完成入住，周周再抽一名幸運兒可獲得價值1萬7600元花園客房住宿券一張。



館內「發現西餐廳」則趁勢推出「港灣鮮蚵風味料理」美食季，以有海中牛奶美譽的飽滿牡蠣迎客，無論是經典的「台式蛋包蚵」、創新的「凱撒創意蝦蚵鬆」，還是香氣十足的「西班牙蒜辣鮮蚵」，皆蘊含主廚對海洋風味的熱情與巧思。周年慶期間，凡雙人同行一張身份證字號有兩個2，即享平日1722元、假日1922元雙人用餐優惠。

▲阿里山英迪格酒店開幕滿2周年。（圖／阿里山英迪格酒店提供，下同）

全台海拔最高的國際精品酒店「阿里山英迪格酒店」為迎接開幕兩周年，宣布從即日起至2月7日中午12點為止，推出快閃買一送一優惠，並含隔日早餐。

▲阿里山森林鐵路。

阿里山英迪格酒店是目前全台海拔最高的國際品牌酒店，更讓旅人能實際住進山中，並透過自駕，或搭乘酒店提供的免費接駁車，一探山中面貌。酒店從即日起至2月7日為止推出限時買一晚送一晚，需連續入住，並以兩天之中價高者計價。