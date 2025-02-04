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13米蛇主燈超巨！雙北「3大燈節」　Ｍinini在三重、逛逾百攤市集

▲2025台北燈節主燈。（圖／觀傳局提供）

▲2025台北燈節主燈「福蛇豆豆」。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

元宵節將至，本文整理「雙北3大燈節」，一睹北市中山堂前的「福蛇豆豆」，接著巡遊4大展區拍光環境；新北平溪為期兩天的天燈節首創「天燈光雕秀」；大都會公園LINE FRIENDS家族的Ｍinini首次登陸新北燈會，還能逛逾百攤市集，在歡樂氣氛中抓住年節的尾巴。

▲2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福蛇豆豆高13公尺，位於中山堂廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

2025台北燈節
台北燈節即日起至2月16日在捷運西門站至北門站登場，範圍拓及中華路一段周邊、北門廣場等地，一共規劃出四大展區。主燈位於中山堂廣場，是一座13公尺高的「福蛇豆豆」，結合燈光、特效及融入機械動態設計，眼睛會轉、吐舌，蛇身會360度旋轉、噴出煙霧，主燈秀即日起每晚6點至10點，每30分鐘展演一次。

▲2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲主燈秀每30分鐘展演一次；前方燈組「六小福」16日前巡迴西門町商圈各區。（圖／記者彭懷玉攝）

「西門展區」融合傳統與現代藝術，包括紙雕藝術家李信慧再現《白蛇傳》故事的「白蛇轉」燈組，以及「祥蛇迎春」的塗鴉藝術創作，還有展現地方文史與潮流文化、位於西本願寺的「祈福燈林」，民眾可至樹心會館領取祈福卡，並寫下對新年的心願掛上燈組。

▲「2025台北燈節」今晚啟動，西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組，燈組「六小福」將在2月2日至16日巡迴於西門町商圈各區，同步點亮中華路上的城市光廊,2025台北燈節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲西本願寺有「祈福燈林」、「開運光廊」兩座燈組。（圖／記者彭懷玉攝）

「中華路展區」則邀請日本搖滾天團GLAY主唱TERU跨界創作燈組「等待豐收的樹」，以及由音樂旅人林強跨界創作的「台北留聲機」，營造沉浸式視覺與聽覺體驗；而「北門展區」以雙北世壯運吉祥物「壯寶」燈組及學生競賽作品展現創意與活力，並匯聚16座友好城市燈組，象徵全球文化交流。四大展區自即日起至2月16日，期間每晚5點至10點全區亮燈。

2025台北燈節蛇來運轉
展期：即日起-2/16
每日亮燈時間：17:00-22:00
主燈展演時間：18:00-22:00 每半小時展演1次

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節，帶領貴賓施放四款特色主燈。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼平溪天燈節特色主燈將再次施放天際。（資料照／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節，帶領貴賓施放四款特色主燈。（圖／記者林敬旻攝）

2025平溪天燈節
一年一度「2025新北市平溪天燈節」於2月8日平溪國中、2月12日元宵節在十分廣場開跑。2月8日首創「好運蛇進來」，結合天燈施放與光雕表演，為旅客帶來全新視覺盛宴，將有20呎大型金蛇主燈為首，搭配上百盞天燈冉冉升空，為新年增添儀式感，一共有9波天燈施放天際。

為避免交通壅塞，活動2日從上午10點至晚間11點，於平溪地區全面實施汽機車交通管制。觀旅局在2月8日安排3條交通接駁路線，分別為「木柵動物園—白石里中埔」、「國道5號石碇交流道—白石里中埔」及「瑞芳火車站—嶺腳寮」；2月12日則有5條交通接駁路線，分別為「木柵動物園－十分南山橋」、「國道5號石碇交流道－十分南山橋」、「瑞芳火車站－十分基平橋」、「基隆市火車站(南站)－十分基平橋頭」及「雙溪火車站－十分基平橋」。

2025新北市平溪天燈節
日期：2/8 平溪國中（新北市平溪區靜安路二段295號）
2/12 十分遊客中心（新北市平溪區南山坪136號）
時間：18:00-20:30

▲2025新北燈會蛇年主燈,萌彩蛇趣。（示意圖／新北市政府民政局）

▲▼2025新北燈會蛇年主燈；萌彩蛇趣燈區。（示意圖／新北市政府民政局提供）

▲2025新北燈會蛇年主燈,萌彩蛇趣。（示意圖／新北市政府民政局）

2025新北燈會
新北燈會今年依舊在三重大都會公園，將持續展至2月16日。今年蛇年主燈「靈蛇獻瑞 一起PLAY」以「百步蛇」為主題發想，每半小時展演3-4分鐘的主燈秀。

此外，10大主題燈區中，有利用貨櫃搭建出的迷宮蛇影迷宮，人氣IP LINE FRIENDS家族夥伴Ｍinini也首次在新北燈會中現身。別於以往的是，展期每日皆請到新北市知名街頭藝人於現場表演，另遇每周六日也有馬戲踩街遊行、親子劇團等演出；除了表演外，現場還有台灣傳統美食、道地日本特色小吃及文創市集，近120攤進駐，有吃又有得玩。

2025新北燈會
展期：即日起-2/16
地點：新北大都會公園-幸福水漾園區（熊猴森樂園旁）
時間：18:00至22:00

關鍵字： 台北市旅遊 西門町 台北燈節 2025台北燈節 蛇來運轉 2025平溪天燈節 2025新北燈會 走春 元宵燈節

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