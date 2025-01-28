美好蛇年揭幕！海派迎春貼圖免費送　春節享玩東海岸全攻略

▲都歷遊客中心最新引進3D數位建模。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處為了讓各地旅客農曆年間來到東海岸行得平安、玩得盡興，提供不間斷的遊客服務及活動，希望大家度過一個難忘美好的春節假期，為美好蛇年揭開序幕。

東管處表示，遊客服務方面，轄管8處遊客中心除了1 ／28（除夕）休館一日後即正常開館，其中都歷遊客中心引進3D數位建模，提供東海岸及一烈！海派系列獨家免費貼圖，即日起至2月9日歡迎使用；另於1 ／29（初一）～31（初三），每日上午10:30、下午1:30各辦理一場「新春福蛇行好運」春節九宮格小活動，讓你成為東海岸旅遊小達人，每場限額30人。二樓海洋區迴廊則有藝文平台系列｢勞動．移動．流動」饒愛琴個展；1樓則有結合數位科技與在地文化，透過虛實交織的投影與互動以「東部海岸故事書」為主軸的沉浸式體驗新展區，讓小朋友、家長可盡情玩樂。都歷園區「阿美族民俗中心」1 ／28（除夕-1 ／29（初一）休園，Amis旮亙樂團春節期間每日提供3場次演出，分別為上午11:00及下午2：00、3:30，除提供阿美族樂舞表演及各項阿美族文化體驗外，還推出2人成行的「春節專屬遊程」，請記得提前預約；另海洋環境教室除1 ／28（除夕）休館，其餘春節期間不打烊，現場提供導覽解說還有以成功在地鏢旗魚文化為主題的「戰浪」讓大家一起體驗，如超過10人以上團體請先事先預約。

▲海洋環境教室提供導覽解說，以成功在地鏢旗魚文化為主題的「戰浪」體驗。

而在東管處所屬賣店、市集及露營區部分，都蘭月光小棧及成功晉領號春節期間暫停營業、都蘭國入境大廳1 ／28（除夕）-1 ／30（初二）休息、月光海咖啡屋1 ／28（除夕）休息、粼海號1 ／27（小年夜）-1 ／30（初二）休息、綠島朝日溫泉及北回歸線市集1 ／28（除夕）休息，其餘賣店及市集春節期間均照常營業；露營區部分，台東小野柳露營區、石梯坪露營區正常營業，綠島紫坪、花蓮瑞穗路營區均整修中暫停營業。

▲東管處所轄露營區除花蓮瑞穗路營區及綠島紫坪露營區整修中暫停營業，其餘均正常營業。

而深受遊客喜愛的部落「海派玩家」及花東觀光圈遊程方面，提供許多深度有趣的旅遊商品，詳細資訊可至東管處網站、業者網站或粉絲專頁以及後附一覽表查詢，歡迎有興趣的遊客事先預訂。

▲部落「海派玩家」系列提供深度有趣旅遊行程。

交通方面，東管處為提供旅客友善、便利、順暢之交通服務，轄內重點遊憩區、部分路段及景點，有道路及停車管制，並安排人員及警力協助疏導，此外東管處也透過中華電信系統發送LBS行動簡訊服務，遊客如持中華電信手機進入東海岸範圍，將會收到該區交通狀況簡訊提醒。另智慧景區部分，旅客可至該處網站觀看停車數量及天氣即時狀況。東管處同時製作東部海岸春節連假交通疏運路網圖，歡迎民眾至該處網站下載參考。

▲東部海岸春節連假交通疏運路網圖可至官網下載。

另台灣好行-東部海岸線及玉長豐濱線郵輪式公車，春節期間均照常營業，並推出持電子票證乘車享「東部海岸線一日遊行程半價」及「玉長豐濱線一日遊行程免費」優惠。

東部海岸國家風景區擁有美麗的自然景觀、多元豐富的部落文化及人文風情，歡迎遊客造訪感受不一樣的年節氣氛。

東管處網站：http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw

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