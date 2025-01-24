王品鍋物送千元折價券！新春餐飲優惠整理　漢來刮8888元抵用金

▲王品5大鍋物推出優惠，單筆消費滿千元，結帳時出示王品瘋美食會員，即可獲得千元電子折價券。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

明天起就是連休9天的春節假期，更是餐飲業的旺季，各家業者紛紛推出各種優惠，像是王品集團5大鍋物送千元電子折價券，漢來美食推出「蛇來運轉 淘金刮刮樂」，有機會刮中8888元餐飲抵用金，以下整理各家好康供大家參考。

▲到「聚」開涮單筆滿千加倍送，除了千元電子折價券外，再加送紙本千元券，吃一次就能領雙倍紅包。（圖／王品提供）

王品集團

王品集團5大鍋物「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」5大鍋物，即日起單筆消費滿千，結帳時出示王品瘋美食會員，即可獲得千元電子折價券，不限領取次數。

此外，即日起至2月27日，到「聚」內用消費領千元電子折價券外，還有機會獲得500元商品卡。即日起到2月2日，到「和牛涮」Line帳號，完成指定互動遊戲，不僅能抽滿千折百優惠券，邀請好友加入Line帳號，還能再抽價值845元極上和牛套餐券。

▲王品4大中餐及韓料品牌初瓦過年送發財金。（圖／王品提供）

王品集團旗下中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾」、「朝粥幫」，以及韓式料理「初瓦」聯手送發財金，1月27日至2月2日到王品瘋美食App，即可領取5品牌各1張、總價值1200元開運金（內有240元開運金共5張），可於活動指定期間，到店消費不論內用或外帶單筆結帳、總額滿1500元，結帳立即折240元，等於現打84折。

▲這一鍋餐飲集團推出「蛇來走春趣」活動，集滿2筆消費滿額，有機會抽中8888元抵用金。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋餐飲

這一鍋餐飲集團推出「蛇來走春趣」新春回饋活動，2月5日前，只要於這一鍋（結帳滿1688元）、燒肉同話（結帳滿1688元）、這一小鍋（結帳滿888元）、叁加叁泡椒酸菜魚（結帳滿688元）及韓啵韓式料理（結帳滿688元）集滿2筆滿額消費，就可參加「開春8888抵用金」抽獎，總共10個名額。

▲「來美食APP」春節期間推出淘金刮刮樂，最高可刮中8888元餐飲抵用金。（圖／漢來美食提供）

漢來美食

迎接金蛇年，漢來美食集團旗下各品牌除了有多樣化團圓年菜、新春禮盒外，小年夜至大年初五推出「蛇來運轉 淘金刮刮樂」，活動期間至旗下任一品牌餐廳用餐，並加入來美食APP會員，消費集點單筆滿1688元以上，即可參加刮刮樂遊戲，最高可刮中8888元餐飲抵用金。

▲瓦城泰統集團集結旗下9大品牌，自1月25日至2月28日推出「2025蛇年心理測驗抽紅包」活動。（圖／瓦城提供）

瓦城泰統集團

瓦城泰統集團集結旗下9大品牌，自1月25日至2月28日推出「2025蛇年心理測驗抽紅包」活動，內用消費不限金額，即可參加心理測驗解鎖專屬風味個性，並隨機抽取美味發財金，最高金額高達1888元。

瓦城、時時香、非常泰及1010湘更聯手舉辦「2025新春美味餐加碼！福袋戳戳樂」抽獎活動，凡至店內點用新春美味餐，即可加碼抽取現金券、wa幣、人氣美味料理等開運好禮，一連祭出多重好康且保證中獎。

▲新春優惠！湳洋鍋物波士頓龍蝦5折優惠。（圖／業者提供）

湳洋鍋物

迎接即將到來的春節，湳洋鍋物也推出限時優惠，即日起至2月28日，波士頓龍蝦內用5折。同時，自1月20日開始推出「每周一品牌會員日肉品買一送一」，品項包括澳洲M9和牛＋極上雪花、西班牙伊比利霜降松阪豬及美國1855 Choice牛板腱。

▲舞古賀mini鍋物新推「蛇（舌）來運轉鍋」。（圖／舞古賀提供）

舞古賀mini鍋物

台北誠品松菸及高雄漢神巨蛋的舞古賀mini鍋物，則是推出「蛇（舌）來運轉鍋」，以豬舌、牛舌入鍋的諧音來迎接金蛇年，1月27日至2月16日內來店消費蛇來運轉鍋或是滿588元，就能玩幸運輪盤一次，有機會獲得鍋物買一送一、50元折價券等好康。