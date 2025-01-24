「華陶窯」辛夷花盛開！初一到初五照常開放　可體驗捏陶樂趣

▲苗栗華陶窯辛夷花開增添春節色彩。（圖／華陶窯提供）

旅遊中心／台北報導

隨著春節的腳步逐漸臨近，位於苗栗縣苑裡鎮的華陶窯正喜迎創立滿40周年，這座兼具藝術與自然美的陶藝園區，將於農曆新年期間（大年初一至初五）例常開放。在這5天裡，園區以「華陶四十，一枝花！」為主題，策劃了一系列充滿藝術與文化氣息的花陶體驗活動。

華陶窯指出，「華陶四十，一枝花！」活動涵蓋了導覽柴燒陶窯工藝、走賞繁花盛開春景、手捧大陶碗吃割稻飯自助式午餐、新春陶人拉坏陶藝現場演示、創意捏陶等豐富內容，邀請大家感受濃郁的文化新春氛圍。

▲喜氣燈籠與竹藝增添春節氣氛。（圖／華陶窯提供）



1984年創辦人陳文輝在荒蕪的火炎山坡上建立了這座柴燒窯場，並為了給身為花藝家的妻子提供花藝用的花材，開始在園內種植台灣原生植物，讓華陶窯成為集陶藝與花藝於一體的美麗陶花園。

華陶窯不僅以優雅的園林景致聞名，新春的花朵亦盛開，特別是台灣原生蝴蝶蘭（俗稱台灣阿嬤）綻放，潔白的花瓣如雪花般純淨。而粉紅色的百鈴花則如鈴鐺般從樹上垂掛，紫色的辛夷花與紅磚黑瓦的建築交相輝映，讓整個園區充滿蓬勃的春意。

這座花陶園區不僅展現了自然美，更融合了陶藝家的創意和情感，形成一個詩意的藝術空間，每一個角落都能感受到那股濃厚的人文情懷，傳遞著對於土地與藝術的熱愛。

除了視覺享受之外，華陶窯準備了豐盛的「割稻仔飯」午餐，讓遊客在手捧大陶碗，品嚐來自農家豐收時感謝的心意與團圓歡聚的人情味。午餐後，可以到華陶窯的陶人咖啡，用陶杯品味甘醇的茶飲或咖啡，與家人們共享一段團聚的午茶時光，感受偷得浮生半日閒的悠然氛圍，讓味蕾也在新年裡獲得滿足。

▲華陶窯準備了豐盛的「割稻仔飯」午餐。（圖／華陶窯提供）



在新春活動中，遊客不僅能欣賞到各式各樣的陶藝作品，還能親手體驗陶藝製作的樂趣。華陶窯於午後安排了 DIY 陶藝課程，讓大小朋友都能在陶土中釋放創意，享受捏陶的樂趣，發現專屬於自己的美學好手藝。無論是手握陶土的觸感，還是作品完成時的成就感，都將成為參與者心中獨特的春節記憶。

對於喜愛自由行的朋友們，華陶窯亦提供了靈活的選擇，在漫遊了花陶繽紛的園區後，亦可以前往簡報中心，觀賞華陶窯「惜花蓮盆」紀錄片，進一步瞭解窯場一路走來的故事與工藝文化。

▲百鈴花喜迎新春到來。（圖／華陶窯提供）



而園區亦於陶人工作室安排了拉坯秀，讓參觀者近距離觀賞陶藝師傅的拉坏實作演示，並在與陶人互動的過程裡，發現驚嘆巧手與陶土的合作無間。此外，更邀請民眾在陶藝家的新春創作生坯上，親手刻陶，留下自己對於過去、現在和未來的祝福和期許，而這件乘載著大家心意的紀念作品，將被送入窯中火煉成器，並作為華陶窯的永久典藏，陪伴華陶窯邁向下一個40年。

春節期間，華陶窯的開放時間為上午9時30分至下午4時30分，然而小年夜及除夕二日將安排休園，新春假期前來，建議遊客務必提前預約，以免向隅，活動詳情歡迎洽詢華陶窯官網、客服中心。

華陶窯

預約專線：(037)-743611~2

官方Line：@qnd9431k

官方網站：https://www.hui.com.tw/

地 址：苗栗縣苑裡鎮南勢里二鄰31號