ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「華陶窯」辛夷花盛開！初一到初五照常開放　可體驗捏陶樂趣

▲▼2025年華陶窯新春活動。（圖／華陶窯提供）

▲苗栗華陶窯辛夷花開增添春節色彩。（圖／華陶窯提供）

旅遊中心／台北報導

隨著春節的腳步逐漸臨近，位於苗栗縣苑裡鎮的華陶窯正喜迎創立滿40周年，這座兼具藝術與自然美的陶藝園區，將於農曆新年期間（大年初一至初五）例常開放。在這5天裡，園區以「華陶四十，一枝花！」為主題，策劃了一系列充滿藝術與文化氣息的花陶體驗活動。

華陶窯指出，「華陶四十，一枝花！」活動涵蓋了導覽柴燒陶窯工藝、走賞繁花盛開春景、手捧大陶碗吃割稻飯自助式午餐、新春陶人拉坏陶藝現場演示、創意捏陶等豐富內容，邀請大家感受濃郁的文化新春氛圍。

▲▼2025年華陶窯新春活動。（圖／華陶窯提供）

▲喜氣燈籠與竹藝增添春節氣氛。（圖／華陶窯提供）

1984年創辦人陳文輝在荒蕪的火炎山坡上建立了這座柴燒窯場，並為了給身為花藝家的妻子提供花藝用的花材，開始在園內種植台灣原生植物，讓華陶窯成為集陶藝與花藝於一體的美麗陶花園。

華陶窯不僅以優雅的園林景致聞名，新春的花朵亦盛開，特別是台灣原生蝴蝶蘭（俗稱台灣阿嬤）綻放，潔白的花瓣如雪花般純淨。而粉紅色的百鈴花則如鈴鐺般從樹上垂掛，紫色的辛夷花與紅磚黑瓦的建築交相輝映，讓整個園區充滿蓬勃的春意。

這座花陶園區不僅展現了自然美，更融合了陶藝家的創意和情感，形成一個詩意的藝術空間，每一個角落都能感受到那股濃厚的人文情懷，傳遞著對於土地與藝術的熱愛。

除了視覺享受之外，華陶窯準備了豐盛的「割稻仔飯」午餐，讓遊客在手捧大陶碗，品嚐來自農家豐收時感謝的心意與團圓歡聚的人情味。午餐後，可以到華陶窯的陶人咖啡，用陶杯品味甘醇的茶飲或咖啡，與家人們共享一段團聚的午茶時光，感受偷得浮生半日閒的悠然氛圍，讓味蕾也在新年裡獲得滿足。

▲▼2025年華陶窯新春活動。（圖／華陶窯提供）

▲華陶窯準備了豐盛的「割稻仔飯」午餐。（圖／華陶窯提供）

在新春活動中，遊客不僅能欣賞到各式各樣的陶藝作品，還能親手體驗陶藝製作的樂趣。華陶窯於午後安排了 DIY 陶藝課程，讓大小朋友都能在陶土中釋放創意，享受捏陶的樂趣，發現專屬於自己的美學好手藝。無論是手握陶土的觸感，還是作品完成時的成就感，都將成為參與者心中獨特的春節記憶。

對於喜愛自由行的朋友們，華陶窯亦提供了靈活的選擇，在漫遊了花陶繽紛的園區後，亦可以前往簡報中心，觀賞華陶窯「惜花蓮盆」紀錄片，進一步瞭解窯場一路走來的故事與工藝文化。

▲▼2025年華陶窯新春活動。（圖／華陶窯提供）

▲百鈴花喜迎新春到來。（圖／華陶窯提供）

而園區亦於陶人工作室安排了拉坯秀，讓參觀者近距離觀賞陶藝師傅的拉坏實作演示，並在與陶人互動的過程裡，發現驚嘆巧手與陶土的合作無間。此外，更邀請民眾在陶藝家的新春創作生坯上，親手刻陶，留下自己對於過去、現在和未來的祝福和期許，而這件乘載著大家心意的紀念作品，將被送入窯中火煉成器，並作為華陶窯的永久典藏，陪伴華陶窯邁向下一個40年。

春節期間，華陶窯的開放時間為上午9時30分至下午4時30分，然而小年夜及除夕二日將安排休園，新春假期前來，建議遊客務必提前預約，以免向隅，活動詳情歡迎洽詢華陶窯官網、客服中心。

華陶窯
 預約專線：(037)-743611~2
官方Line：@qnd9431k
官方網站：https://www.hui.com.tw/
地 址：苗栗縣苑裡鎮南勢里二鄰31號

關鍵字： 苗栗旅遊 華陶窯 苑裡鎮 賞花旅遊 花海旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

推薦閱讀

日本最美景點　走進海崖上的鳥居隧道

日本最美景點　走進海崖上的鳥居隧道

2025西螺媽祖迎春燈會啟燈

2025西螺媽祖迎春燈會啟燈

台北燈節6條光廊點燈！六小福超萌

台北燈節6條光廊點燈！六小福超萌

過年開逛！高雄百貨親子放電抽大獎

過年開逛！高雄百貨親子放電抽大獎

王品鍋物送千元折價券！新春餐飲優惠整理

王品鍋物送千元折價券！新春餐飲優惠整理

21風味館4款新套餐下殺61折起

21風味館4款新套餐下殺61折起

「華陶窯」辛夷花盛開！初一到初五照常開放

「華陶窯」辛夷花盛開！初一到初五照常開放

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

龍潭坐落靜謐田野間的花園咖啡廳

龍潭坐落靜謐田野間的花園咖啡廳

最快2月起掃碼就能搭「HARUKA」關空列車

最快2月起掃碼就能搭「HARUKA」關空列車

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

南港LaLaport第一波餐飲品牌曝光

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

北市2大櫻花季1／24揭幕！過年最美

快拍！大溪落羽松大道已達最美狀態

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

台北最美玻璃屋好丘東門店要關了

松江南京40年「手工現做斤餅」超Q彈

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

淡水天元宮夜櫻點燈時間、交通一次看

熱門行程

(1/24 17:50 ~2/4 17:49)迎接新年 感受光影祝福 北港燈會 耀眼啟航

新春來北港，點亮祝福！2025北港燈會穿越歷史與光影的璀璨交融，感受媽祖守護的溫暖力量

最新新聞更多

日本最美景點　走進海崖上的鳥居隧道

2025西螺媽祖迎春燈會啟燈

台北燈節6條光廊點燈！六小福超萌

過年開逛！高雄百貨親子放電抽大獎

王品鍋物送千元折價券！新春餐飲優惠整理

21風味館4款新套餐下殺61折起

「華陶窯」辛夷花盛開！初一到初五照常開放

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366