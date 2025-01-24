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台中燈會「女媧主燈」撞臉引熱議！設計團隊解釋了：屆時一定精采

▲2025中台灣元宵燈會搶先看。（影／讀者提供）

▲2025中台灣元宵燈會將在2月8日登場,2025台中燈會。（圖／讀者提供）

▲2025中台灣元宵燈會主燈是「人首蛇身」的女媧。（圖／讀者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2025中台灣元宵燈會將在2月8日登場，今年主燈是創世神話女神「女媧」，台中市政府漾台中粉專日前發布15秒宣傳片，想不到引來網友砲轟，「真的是醜到哭欸」、「確定不是中元？」對此，設計團隊解釋，目前的效果只有一半，另一半還再測試組裝當中，屆時一定精采。

▲2025中台灣元宵燈會將在2月8日登場,2025台中燈會。（圖／讀者提供）

▲2025中台灣元宵燈會將在2月8日登場。（圖／讀者提供）

今年台中燈會主燈「蛇現幸福」，大膽使用「人首蛇身」的女媧為設計，以精細機械動態及滑輪結構打造擬人化效果，蛇身還能在草坪上移動近30公尺，帶來沉浸式劇場體驗。不過，漾台中粉專分享模擬動畫後，意外引來逾2千則留言和2千則分享。

▲2025中台灣元宵燈會將在2月8日登場,2025台中燈會。（圖／讀者提供）

▲2025中台灣元宵燈會搶先曝光。（圖／讀者提供）

網友表示，「真的是醜到哭欸」、「確定不是中元？」、「沉浸式體驗，這次是花燈會吃人嗎？」、「好恐怖欸，感覺大學生都可以做的比較好」。甚至有人聯想到，跟已逝藝人文英阿姨在電影裡的蛇姬造型頗相似，吶喊「不如去看文英阿姨」，也有人說「高雄吉伊卡哇，台中蝦咪碗糕。」被批評得一塌糊塗。

對此，設計團隊委屈表示，堅持要讓觀眾可以看到「不是只會原地旋轉的主燈」，為文化傳承，保留傳統紮燈元素，並融合藝術及劇場演出。設計團隊補充道，今年生肖是蛇年，挑戰蛇作為主燈，是極其艱辛的一段路，想讓屬蛇的人，能有那麼一次12年來看到自己的主燈。

▲2025中台灣元宵燈會將在2月8日登場,2025台中燈會。（圖／讀者提供）

▲中央公園內的「烤肉串」燈飾也引來網友熱議，直呼「是想讓人逛到肚子餓嗎？」（圖／讀者提供）

設計團隊指出，短短3分鐘的主燈秀設計，是恐怖且複雜工作流程，從開始的創意發想、企劃論述、造型調設計、場域的規劃、觀眾的視角、機械結構設計、基礎設施建置、施工介面討論、迴路系統的規劃、電力系統規劃、特效搭配、燈光律動、到舞者服飾、舞蹈編排、音樂編曲，都要進電腦去計算出來，實際演出時會看到什麼樣的畫面，確認沒有問題後，才會開始正式製作，從去年7月開始籌備，直到現在終於要完成。不過，團隊也說，目前的效果只有一半，另一半還再測試組裝當中，屆時一定精采。

不只主燈引來極大討論聲量，Threads上也有網友發現中央公園內的「烤肉串」燈飾，「台中燈會最喜歡這區，是想讓人逛到肚子餓嗎？」、「超可愛，烤肉區還有挖洞給民眾合照」、「其實燈會沒有很糟，水上燈會真的很可愛，尤其火鍋區。」

對此，觀旅局表示，此為「舌尖上的趣味」燈區，草皮上佈置了大型烤肉區，打造10公尺長的串燒走廊，滯洪池內則分散多款火鍋食材，搭配眾多原球及水霧，展現火鍋沸騰的樣貌，打造全台獨樹一格的鍋烤燈區。

▲2025中台灣元宵燈會將在2月8日登場,2025台中燈會。（圖／讀者提供）

▲2025中台灣元宵燈會將於2月8日起一連16天在中央公園開展。（圖／讀者提供）

2025中台灣元宵燈會將於2月8日至2月23日一連16天，在台中市中央公園開展。台中市觀旅局表示，中台灣元宵燈會秉持「慶元宵」的節慶傳統，保留傳統花燈工藝結合機械結構，主燈「蛇現幸福」，以台灣民間信仰大地女神女媧為設計，打造全台唯一移動式主燈，期間每晚5點起，主燈秀每半小時演出一場。

關鍵字： 台中市燈會 2025中台灣元宵燈會 蛇現幸福 元宵 元宵燈會 女媧主燈

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