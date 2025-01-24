ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

3大迎春優惠一次收！冰淇淋下殺半價、甜甜圈28元有找

▲▼Mister Donut。（圖／Mister Donut提供）

▲3大品牌迎春優惠一次看。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

準備放9天年假了！《ETtoday新聞雲》整理3家甜甜圈、冰淇淋品牌的「迎春限定優惠」，不僅祭出甜甜圈下殺28元有找，買指定飲品送甜甜圈，還有冰淇淋第2杯半價等好康。

●Mister Donut
Mister Donut即日起至2月2日祭出「甜甜圈10入特價299元」，且持悠遊卡悠遊付結帳還多送蜜糖波堤1顆，相當於11個甜甜圈只要299元，換算下來，平均每顆甜甜圈不到28元，可補差價換購價高商品，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限、售完為止。

至2月17日前加碼推「買1送1」優惠，只要購買指定飲品就送39元甜甜圈1個，指定飲品包括熱草莓伯爵茶、冰草莓果粒伯爵茶、哞～草莓牛奶共3款，甜甜圈可補差價換購價高商品，優惠不得併用。

▲▼COLD STONE。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE推中杯冰淇淋第2杯半價優惠。（圖／COLD STONE提供）

●COLD STONE
COLD STONE即日起至2月2日祭出「中杯以上冰淇淋第2杯半價」，包括新品「草莓優格乳酪」、「起司巴斯克」或是經典棉花糖、香奶口味等通通可享優惠，提醒優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為折扣品項。

▲▼Krispy Kreme推出3款新春甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出迎春活動有機會抽中甜甜圈免費吃優惠券。（圖／Krispy Kreme提供）

●Krispy Kreme
美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」即日起至2月12日推出迎春優惠，只要購買吉祥系列甜甜圈1顆及任一大杯飲品特價150元，期間消費滿188元還可參加「吉祥迎春抽抽樂活動」1次，有機會抽中原味糖霜甜甜圈兌換券、3入綜合禮盒券、單筆消費9折、6入歡樂分享券、買6送6歡聚分享券、吉祥蛇紅包袋等，兌換期限至2月19日，優惠數量有限、送完為止。

【你可能也想看】

►台北最美玻璃屋「好丘 On The Road 在路上」要關了！營業到2／28
►三商炸雞桶新春限定「買1送1」　棒腿、咔啦雞柳任選
►5家手搖飲「買1送1」限時開跑！可不可熟成紅茶、CoCo都有

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut COLD STONE Krispy Kreme

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

推薦閱讀

春節賞5公頃花海　大農大富紫金花宴好吸睛

春節賞5公頃花海　大農大富紫金花宴好吸睛

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運

頂呱呱《藤ちょこ》聯名餐廳開跑

頂呱呱《藤ちょこ》聯名餐廳開跑

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

林口低調預約制飯糰店！一周只賣3天

林口低調預約制飯糰店！一周只賣3天

別撲空！鼎泰豐除夕初一不營業

別撲空！鼎泰豐除夕初一不營業

賞櫻、泡湯！新北「4條走春路線」

賞櫻、泡湯！新北「4條走春路線」

全台樂園「春節免費入園」優惠懶人包

全台樂園「春節免費入園」優惠懶人包

3大迎春限定優惠一次收

3大迎春限定優惠一次收

唐宮蒙古烤肉老闆公開調味黃金比例

唐宮蒙古烤肉老闆公開調味黃金比例

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南港LaLaport第一波餐飲品牌曝光

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

北市2大櫻花季1／24揭幕！過年最美

快拍！大溪落羽松大道已達最美狀態

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

台北最美玻璃屋好丘東門店要關了

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

淡水天元宮夜櫻點燈時間、交通一次看

2家手搖飲開運飲品買1送1開喝

2025最新日本入境規定台人享預先通關

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

春節賞5公頃花海　大農大富紫金花宴好吸睛

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運

頂呱呱《藤ちょこ》聯名餐廳開跑

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

林口低調預約制飯糰店！一周只賣3天

別撲空！鼎泰豐除夕初一不營業

賞櫻、泡湯！新北「4條走春路線」

全台樂園「春節免費入園」優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366