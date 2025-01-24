3大迎春優惠一次收！冰淇淋下殺半價、甜甜圈28元有找

▲3大品牌迎春優惠一次看。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

準備放9天年假了！《ETtoday新聞雲》整理3家甜甜圈、冰淇淋品牌的「迎春限定優惠」，不僅祭出甜甜圈下殺28元有找，買指定飲品送甜甜圈，還有冰淇淋第2杯半價等好康。

●Mister Donut

Mister Donut即日起至2月2日祭出「甜甜圈10入特價299元」，且持悠遊卡悠遊付結帳還多送蜜糖波堤1顆，相當於11個甜甜圈只要299元，換算下來，平均每顆甜甜圈不到28元，可補差價換購價高商品，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限、售完為止。

至2月17日前加碼推「買1送1」優惠，只要購買指定飲品就送39元甜甜圈1個，指定飲品包括熱草莓伯爵茶、冰草莓果粒伯爵茶、哞～草莓牛奶共3款，甜甜圈可補差價換購價高商品，優惠不得併用。

▲COLD STONE推中杯冰淇淋第2杯半價優惠。（圖／COLD STONE提供）

●COLD STONE

COLD STONE即日起至2月2日祭出「中杯以上冰淇淋第2杯半價」，包括新品「草莓優格乳酪」、「起司巴斯克」或是經典棉花糖、香奶口味等通通可享優惠，提醒優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為折扣品項。

▲Krispy Kreme推出迎春活動有機會抽中甜甜圈免費吃優惠券。（圖／Krispy Kreme提供）

●Krispy Kreme

美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」即日起至2月12日推出迎春優惠，只要購買吉祥系列甜甜圈1顆及任一大杯飲品特價150元，期間消費滿188元還可參加「吉祥迎春抽抽樂活動」1次，有機會抽中原味糖霜甜甜圈兌換券、3入綜合禮盒券、單筆消費9折、6入歡樂分享券、買6送6歡聚分享券、吉祥蛇紅包袋等，兌換期限至2月19日，優惠數量有限、送完為止。