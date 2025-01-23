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台南安平包棟民宿開箱！麻將桌遊都有　還能免費玩十鼓園區

▲▼台南安平包棟民宿鼠管家包House。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南近年新開幕的安平包棟民宿「鼠管家包House」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

三五好友或親友一起出遊享找住宿，包棟民宿是最好的選擇。位於台南安平的「鼠管家包House」，就提供旅客包棟服務，入住就享超大客廳、餐廳、廚房空間，每間客房都有獨立衛浴，同樂的同時也保有私人空間，加上位於靜巷內，安靜也不受打擾。

「鼠管家包House」開幕約2年時間，由業者兄弟三人共同設計，結合帶有兒時成長記憶的十鼓文創園區元素與自己喜好，讓三層樓空間呈現不同風格，並期望能打造成旅人在台南的家。

▲▼台南安平包棟民宿鼠管家包House。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼民宿內一樓空間寬敞，設計中加入有童年成長記憶的十鼓文創園區元素。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平包棟民宿鼠管家包House。（圖／記者蔡玟君攝）

所有公共空間均設在一樓，包括相連的客廳與餐廳，並以代表十鼓文創園區的鼓樂器裝飾，寬敞的廚房空間同時設有自動麻將桌、桌遊，所有廚具也可自由使用。

業者就觀察，隨著外送服務越來越方便，加上旅遊喜好改變，越來越多選擇包棟的旅客一入住就鮮少離開，更享受與親友相聚放鬆的時光，因此民宿僅在一開始辦理入住時有專人現場接待，之後直到退房前都不會打擾，並會提供周邊私房美食店家建議，讓旅客能自由探索安平魅力。

▲▼台南安平包棟民宿鼠管家包House。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼二樓客房以黑白色調與自然掛畫風格設計，四人房還有私人陽台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平包棟民宿鼠管家包House。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平包棟民宿鼠管家包House。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼三樓客房則以手作、花草元素，整體風格更加柔和溫馨。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平包棟民宿鼠管家包House。（圖／記者蔡玟君攝）

「鼠管家包House」共有4間客房，分別為2間四人房、2間雙人房，最多可住至12人。二樓客房以黑白色調搭上喜愛的風景掛畫佈置，四人房更有私人陽台；三樓客房則以手作、花草佈置，整體色調更加柔和溫馨。

▲▼台南十鼓文創園區美杜莎女王宴。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南十鼓文創園區近年大走魔法風格，宛如一處現實版魔法世界。（圖／記者蔡玟君攝）

業者目前平日開放6人就能包棟，每晚9999元起；無論平假日包棟可享優惠二選一，包括折扣2000元或依照入住人數贈送十鼓文創園區門票。

▲▼台南安平To dwell。來佇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲另一間安平包棟民宿「To dwell。來佇」一樓大廳設計為階梯式閱讀聚會空間。（圖／記者蔡玟君攝）

而另一間位於安平的包棟民宿「To dwell。來佇」，民宿花園栽種落雨松，一樓空間以木質調設計，階梯式座位區設計成閱讀與好友相聚的舒適空間，更盡可能以多面落地窗讓陽光自然灑入，或於房內打造私人玻璃屋景觀，從每處都能感受光影變化。

▲▼台南安平To dwell。來佇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有私人空中花園露台。（圖／記者蔡玟君攝）

民宿頂樓處更有私人空中花園露台，可以遠眺安平運河日夜風光、坐擁最美夕照，晚上不妨買上宵夜，坐在露臺迎著晚風、遠望夜景，悠閒度過寧靜的度假時光。

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