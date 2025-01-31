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2025平溪天燈節2／8登場！順遊古橋、洋樓　森呼吸景點一次看

▲新北市平溪天燈節，民眾施放天燈祈福。（圖／記者林敬旻攝）

▲2024新北市平溪天燈節民眾齊聚施放天燈。（資料照／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／綜合報導

上千盞天燈齊放天際，壯觀畫面將再現平溪！過完年後，「2025新北市平溪天燈節」將於2月8日平溪國中、2月12日元宵節在十分廣場開跑。新北市觀旅局整理出順遊路線，囊括觀音巖警報鐘亭、防空洞、八仙洞，充滿日治時期的遺跡，讓旅客踏上一場懷舊之旅。

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節，帶領貴賓施放四款特色主燈。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜去年出席平溪天燈節，帶領貴賓施放四款特色主燈。（資料照／記者林敬旻攝）

從礦業興起的平溪地區，因平溪天燈節揚名國際，特有的人文歷史與自然景觀更讓國內外遊客趨之若鶩。觀旅局表示，以充滿古樸感的平溪老街為中心向外延伸，沿途會發現日治時期的遺跡與情懷滿滿的鐵道秘境，周邊特色景點還有觀音巖警報鐘亭、防空洞、八仙洞等，彷彿帶領遊客穿越時空，感受歷史流淌的痕跡。

▲新北市平溪「十分瀑布」、「蔡家洋樓」、「十分老街」等順遊景點。（圖／新北市觀旅局提供）

▲周邊特色景點還有觀音巖警報鐘亭、防空洞、八仙洞等，彷彿帶領遊客穿越時空。（圖／新北市觀旅局提供）

在平溪的山野中，還有許多令人心曠神怡的自然景點。從望古車站出發，可以走進富含芬多精的嶺腳寮登山步道。途中會經過嶺腳三寶-美麗的「嶺腳古橋」、壯麗的「望古瀑布」，以及因懷舊風情而成電視劇取景地的紅磚建築「蔡家洋樓」。一面觀賞寧靜清幽的山林美景，一面感受老建築的古樸懷舊，皆為走春首選。

▲新北市平溪「十分瀑布」、「蔡家洋樓」、「十分老街」等順遊景點。（圖／新北市觀旅局提供）

▲因懷舊風情而成電視劇取景地的紅磚建築「蔡家洋樓」。（圖／新北市觀旅局提供）

從嶺腳出發，前往十分，必定不能錯過「台灣尼加拉瀑布」的壯麗景觀。十分瀑布周圍設有多個觀瀑平台，遊客可以近距離欣賞湍急水流從高處往下沖刷的景象，感受大自然的震撼力量。接著，可以漫遊充滿台灣特色的「十分老街」，這條老街曾是為煤礦開採而建的鐵路支線，如今雖然不再有繁忙的礦業活動，卻保留了過往採礦使用的鐵軌，可一窺前人生活的足跡。

▲新北市平溪「十分瀑布」、「蔡家洋樓」、「十分老街」等順遊景點。（圖／新北市觀旅局提供）

▲十分瀑布周圍設有多個觀瀑平台，遊客可以近距離欣賞湍急水流從高處往下沖刷的景象。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市平溪「十分瀑布」、「蔡家洋樓」、「十分老街」等順遊景點。（圖／新北市觀旅局提供）

▲充滿台灣特色的「十分老街」曾是為煤礦開採而建的鐵路支線。（圖／新北市觀旅局提供）

繼續往菁桐前進，將在車站旁看見巨大天燈造型的「菁桐電子天燈館」。每個營業日傍晚，天燈館外牆螢幕會整點播放燈光秀，透過光影變化展示平溪在地特色，而成為菁桐最浪漫的風景之一。今年新北市平溪天燈節首次推出「平溪天燈X不斷電祈福」活動，民眾只要在活動官網上填寫「天燈祈願」，活動這兩天便有機會在天燈館外牆上看見自己的心願。 

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