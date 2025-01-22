台北最美玻璃屋「好丘 On The Road 在路上」要關了！營業到2／28

▲「好丘 On The Road 在路上」東門店將於2月28日結束營業。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

被網友譽為「台北最美玻璃屋」的「好丘 On The Road 在路上」東門店宣布熄燈消息，因租約到期關係，門市將在2月28日正式結束營業，開業僅短短2年多便劃下句點。

▲「好丘 On The Road 在路上」東門店擁有360度玻璃屋外型。

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」今（22）日宣布「好丘 On The Road 在路上」東門店將於2月28日正式關店，熄燈原因為租約到期，業者也透露目前正在積極尋找地點展店。

「好丘 On The Road 在路上」東門店於2022年9月正式開幕，坐落於原為台北刑務所的「榕錦時光生活園區」，擁有絕美360度玻璃屋外型，被網友譽為「台北最美玻璃屋」；門市不僅提供內用服務，吃得到各式口味貝果，更限定販售擁有高人氣的厚醬貝果，深受不少消費者喜愛。

▲得記麵包悄悄歇業。（圖／記者黃士原攝）

另，位於台北市公館商圈、已開店65年的「得記烘焙」近日也貼出歇業公告，文中提到隨著時代的變遷，得記世代傳承但也力求轉型，「我們喘息尋他處，得記的風華將再現」。消息一出也讓許多在地人不捨表示「我的海綿蛋糕、貝果，要成記憶了」、「回憶慢慢消失了」、「真不敢相信！從學生時代就吃他們的麵包」。但也有人說「從公告看是要另覓店面，應該是可以重新回味」。