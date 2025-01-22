ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北最美玻璃屋「好丘 On The Road 在路上」要關了！營業到2／28

▲▼「好丘 On The Road 在路上」東門店將於2月28日結束營業。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲「好丘 On The Road 在路上」東門店將於2月28日結束營業。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

被網友譽為「台北最美玻璃屋」的「好丘 On The Road 在路上」東門店宣布熄燈消息，因租約到期關係，門市將在2月28日正式結束營業，開業僅短短2年多便劃下句點。

▲▼「好丘 On The Road 在路上」東門店將於2月28日結束營業。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲「好丘 On The Road 在路上」東門店擁有360度玻璃屋外型。

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」今（22）日宣布「好丘 On The Road 在路上」東門店將於2月28日正式關店，熄燈原因為租約到期，業者也透露目前正在積極尋找地點展店。

「好丘 On The Road 在路上」東門店於2022年9月正式開幕，坐落於原為台北刑務所的「榕錦時光生活園區」，擁有絕美360度玻璃屋外型，被網友譽為「台北最美玻璃屋」；門市不僅提供內用服務，吃得到各式口味貝果，更限定販售擁有高人氣的厚醬貝果，深受不少消費者喜愛。

▲得記麵包。（圖／記者黃士原攝）

▲得記麵包悄悄歇業。（圖／記者黃士原攝）

另，位於台北市公館商圈、已開店65年的「得記烘焙」近日也貼出歇業公告，文中提到隨著時代的變遷，得記世代傳承但也力求轉型，「我們喘息尋他處，得記的風華將再現」。消息一出也讓許多在地人不捨表示「我的海綿蛋糕、貝果，要成記憶了」、「回憶慢慢消失了」、「真不敢相信！從學生時代就吃他們的麵包」。但也有人說「從公告看是要另覓店面，應該是可以重新回味」。

【你可能也想看】

►21風味館「白沙屯媽祖祈福餐」61折開吃！買還送限量平安米
►麥當勞過年限定「金迎招財系列」明天開賣！還有2款分享盒
►5家手搖飲「買1送1」限時開跑！可不可熟成紅茶、CoCo都有

關鍵字： 好丘On The Road 在路上 東門店 熄燈 得記麵包 歇業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【還好有妳】6.4強震來襲！印尼籍看護第一時間雙手緊抱阿嬤

推薦閱讀

鮪魚大腹特價40元！壽司郎推新春菜色

鮪魚大腹特價40元！壽司郎推新春菜色

日本越洋航空將開「沖繩－台北」航線

日本越洋航空將開「沖繩－台北」航線

長榮「粉萌機」高雄-香港今首航

長榮「粉萌機」高雄-香港今首航

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣

日本「安比高原滑雪場」5大優勢開箱

日本「安比高原滑雪場」5大優勢開箱

青森「星野集團奧入瀨溪流飯店」開箱

青森「星野集團奧入瀨溪流飯店」開箱

吉伊卡哇周邊一次收！毛茸提袋、招財公仔超萌

吉伊卡哇周邊一次收！毛茸提袋、招財公仔超萌

2024全球熱門觀光目的地　法國蟬聯第1

2024全球熱門觀光目的地　法國蟬聯第1

北市2大櫻花季1／24揭幕！過年最美

北市2大櫻花季1／24揭幕！過年最美

台北最美玻璃屋好丘東門店要關了

台北最美玻璃屋好丘東門店要關了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家手搖飲限時買1送1

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

身分證對中2碼吃Buffet第2人半價

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

台北最美玻璃屋好丘東門店要關了

三峽必去！桃園機場林口台地盡收眼底

沒店名沒菜單「炭火麵」位置超隱蔽！

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

鮪魚大腹特價40元！壽司郎推新春菜色

日本越洋航空將開「沖繩－台北」航線

長榮「粉萌機」高雄-香港今首航

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣

日本「安比高原滑雪場」5大優勢開箱

青森「星野集團奧入瀨溪流飯店」開箱

吉伊卡哇周邊一次收！毛茸提袋、招財公仔超萌

2024全球熱門觀光目的地　法國蟬聯第1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366