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新北「2處夜櫻」過年最美！汐止200株山櫻沿河綻放、天元宮開花了

▲汐止康誥坑溪櫻花大道今花況。（圖／景觀處提供）

▲汐止康誥坑溪櫻花大道近日花況。（圖／景觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市2處櫻花林綻放了！一處位在汐科火車站旁的康誥坑溪，200株山櫻花映襯溪畔美不勝收；淡水無極天元宮後山的三色櫻也捎來開花消息，1月23日將舉辦「袖舞流櫻」光雕秀，浪漫的景致更勝白天。

▲汐止康誥坑溪櫻花大道今花況。（圖／景觀處提供）

▲離新北市區最近的櫻花廊道，就屬位於汐科火車站旁的康誥坑溪。（圖／景觀處提供）

汐止康誥坑溪櫻花大道「文化櫻花季」
春節將至，離新北市區最近的櫻花廊道，就屬位於汐科火車站旁的康誥坑溪！新北市景觀處表示，汐止區康誥坑溪河岸旁的步道平緩，兩岸種植約200株山櫻花，目前綻放約1-2成，預估年節是賞櫻最佳時機點。

景觀處表示，康誥坑溪旁的櫻花由汐止區公所、文化里辦公處共同養護，今年生長狀況良好，花況更勝以往。白天賞完櫻花後，還能順道至一旁福興宮祈福。而「溪澗夜櫻」讓山櫻花在夜間燈光投射下，呈現別於白天的嬌媚姿態，包含櫻花步道照明燈、櫻花造型燈條，以及溪畔球燈，即日起至2月16日前，每天晚間5點30分至晚上10點均會亮燈。

▲淡水無極天元宮櫻花目前開快2成，主要有一棵是全開狀態，其他的要等。（圖／景觀處提供）

▲淡水無極天元宮櫻花目前開快2成，主要有一棵是全開狀態，其餘的還要等。（圖／景觀處提供）

淡水無極天元宮「2025花見櫻花季」
超人氣的「淡水無極天元宮櫻花季」要來了，先由後山的三色櫻開先鋒，新北市景觀處表示，目前綻放約2成，而「2025花見櫻花季」夜間賞櫻將於1月22日至2月2日登場，恰逢春節，可以賞櫻兼拜拜祈福。

▲淡水無極天元宮三色櫻,淡水無極天元宮點燈,櫻花,夜櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲淡水無極天元宮夜櫻。（資料照／記者彭懷玉攝）

「2025花見櫻花季」晚上透過光影設計，讓民眾欣賞夜櫻之美，景觀處說，1月22日是活動搶先體驗場，晚間5點現場就會開始試點燈至晚間8點，活動除了夜櫻點燈之外，還提供油紙傘與燈籠供民眾拍照使用，周末也有DIY工作坊跟「櫻之散策」小旅行等花季活動。

另外，1月23日將舉辦唯一一場「袖舞流櫻」光雕秀暨啟動儀式，邀請青年舞者「張寶心」的水袖表演，以及光雕團隊「天衍」的光影秀在天元宮進行展演，舞蹈搭配光影，並打造以櫻花為主題的光雕秀，夢幻至極。

景觀處表示，目前2處的花況大約1-2成之間，去年底也曾先找櫻花專家協助健檢，會勘後經評估預計1月底、2月初會盛開，須視天候狀況而定。

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