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名勝世界郵輪移航印度！基隆航次延到6／13出發　業者提2補貼法

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

▲名勝世界郵輪返台時間延後，將補貼旅客餐飲消費金。（圖／名勝世界郵輪提供）

記者彭懷玉／台北報導

名勝世界郵輪今（21日）宣布，名勝世界壹號將於3月5日至6月1日以印度孟買為母港，展開全新印度航次。同時，原訂4月下旬從基隆港出發之航次，將順延至6月13日啟航，對已預訂行程、受影響的旅客，業者承諾提供郵輪餐飲消費金，供旅客於後續航次使用，預計是每人400元。

▲名勝世界郵輪今（18日）宣布明年「名勝世界壹號」航程規劃。（圖／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界郵輪去年10月才宣布明年航程規劃。（圖／記者彭懷玉攝）

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，為了支持印度政府最近宣布的「巴拉特郵輪使命」以及新擴建的世界級孟買國際郵輪碼頭，決定將名勝世界壹號帶入印度，進一步推動印度郵輪旅遊業的發展。他補充，孟買是印度郵輪旅遊的門戶，名勝世界壹號讓印度人方便從家門出發，以省下飛往其他國家登船的時間。

原訂4月30日至11月9日重返基隆的名勝世界壹號，因印度新建碼頭來爭取，3月5日至6月1日改以孟買巴拉德碼頭（BPX）為母港，提供每周三個往返郵輪航次，其中包括2晚周末公海遊（周五出發）；前往阿加蒂島的3晚拉克沙群島航次（周日出發），以及2晚果阿航次（周三出發），船上提供經認證的素食與耆那教美食。

▲名勝世界壹號,郵輪,名勝世界郵輪,郵輪旅遊,船上娛樂,船上美食。（圖／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界壹號上的美食多樣化，又被譽為「舌尖上的郵輪」。（圖／記者彭懷玉攝）

名勝世界郵輪去年10月召開記者會宣布，在結束杜拜行程後，將於4月30日至11月9日重返基隆，預計提供逾70個赴日旅遊航程。不過，今突然宣布，台灣為母港行程將延至6月13日啟航，針對已預訂4月及5月行程的旅客，業務部副總裁徐牧柔表示，將免費調整至後續航次，並新增更多短天數行程，為旅客提供靈活的選擇。

此外，徐牧柔指出，將加贈郵輪餐飲消費金每人400元，供旅客於後續航次中使用；若旅客無法調整行程，也可以選擇全額退費或保留一年航程，供日後兌換。旅客可洽購票旅行社窗口，以獲取協助。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 名勝世界郵輪 印度旅遊 基隆母港

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