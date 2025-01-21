長榮酒店新品牌「采．寓halo house」試營運　優惠價3588元起

▲采．寓 halo house今起試營運，平日入住雙人房3588元起。（圖／長榮酒店提供）

記者李姿慧／台北報導

搶攻年輕族群市場，長榮酒店推出質感都會系列新品牌「采．寓halo house」台中，今天(21日)起試營運， 選用義大利精品等級的BVLGARI寶格麗及伊聖詩等洗浴備品，豪華樓層更配置Dyson吹風機，試營運期間推出優惠價3588元起。

長榮酒店全新品牌「采．寓 halo house」今起試營運，座落台中七期的核心地段，擁有130間客房，斜對面便是四季皆美的秋紅谷生態公園，距離國家歌劇院、新光三越、Tiger City均不到5分鐘的路程。

「采．寓 halo house」不僅外觀採獨特的六角形玻璃帷幕設計，內部則巧妙融合涵洞及圓弧造型，呼應鄰近的國家歌劇院特色，為結合藝術與現代建築。

▲采．寓 halo house今起試營運。（圖／長榮酒店提供）

內裝色調以輕奢質感的美拉德色系為主，全館配置美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的BVLGARI寶格麗及伊聖詩，9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機。

采寓一樓則與被譽為全台最美公園咖啡的「卡啡那CAFFAINA」合作，預定試營運住房專案即可享用卡啡那精緻早餐。長榮表示，凡於試營運期間入住《采．寓 halo house》，可享住房優惠價3588元起。

此外，台中勤美洲際酒店去年10月開幕後，成為當地奢華飯店新地標。內部設計融入台灣高山海拔意象，308件藝術品藏身館內；客房部分，一共規劃出206間客房、6種房型，最基本的豪華客房達12坪，設置雙洗手台，每間配置65吋LG智慧型電視、新一代Dyson吹風機等，以及標配獨立浴缸及步入式淋浴間，皆能看見外頭風景。

▲▼豪華客房達12坪，設置雙洗手台，每間配置65吋LG電視、Dyson吹風機等，以及標配獨立浴缸及步入式淋浴間。（圖／記者彭懷玉攝）



台中最美的空中花園泳池位在5樓，溫控設置在27度、120公分深，中間還有座圓形的漩渦Spa池，溫度約40度，伴隨四周林木圍繞，彷彿身在南洋國度般愜意。同時規劃了4間餐廳、1間酒吧，24小時健身中心，以及17樓的洲際行政俱樂部，是潮流男女今年必住的夢幻飯店之一。