ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

長榮酒店新品牌「采．寓halo house」試營運　優惠價3588元起

▲▼采．寓 halo house今起試營運，平日入住雙人房3588元起。（圖／長榮酒店提供）

▲采．寓 halo house今起試營運，平日入住雙人房3588元起。（圖／長榮酒店提供）

記者李姿慧／台北報導

搶攻年輕族群市場，長榮酒店推出質感都會系列新品牌「采．寓halo house」台中，今天(21日)起試營運， 選用義大利精品等級的BVLGARI寶格麗及伊聖詩等洗浴備品，豪華樓層更配置Dyson吹風機，試營運期間推出優惠價3588元起。

長榮酒店全新品牌「采．寓 halo house」今起試營運，座落台中七期的核心地段，擁有130間客房，斜對面便是四季皆美的秋紅谷生態公園，距離國家歌劇院、新光三越、Tiger City均不到5分鐘的路程。

「采．寓 halo house」不僅外觀採獨特的六角形玻璃帷幕設計，內部則巧妙融合涵洞及圓弧造型，呼應鄰近的國家歌劇院特色，為結合藝術與現代建築。

▲▼采．寓 halo house今起試營運，平日入住雙人房3588元起。（圖／長榮酒店提供）

▲采．寓 halo house今起試營運。（圖／長榮酒店提供）

內裝色調以輕奢質感的美拉德色系為主，全館配置美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的BVLGARI寶格麗及伊聖詩，9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機。

采寓一樓則與被譽為全台最美公園咖啡的「卡啡那CAFFAINA」合作，預定試營運住房專案即可享用卡啡那精緻早餐。長榮表示，凡於試營運期間入住《采．寓 halo house》，可享住房優惠價3588元起。

此外，台中勤美洲際酒店去年10月開幕後，成為當地奢華飯店新地標。內部設計融入台灣高山海拔意象，308件藝術品藏身館內；客房部分，一共規劃出206間客房、6種房型，最基本的豪華客房達12坪，設置雙洗手台，每間配置65吋LG智慧型電視、新一代Dyson吹風機等，以及標配獨立浴缸及步入式淋浴間，皆能看見外頭風景。

▲台中勤美洲際酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼豪華客房達12坪，設置雙洗手台，每間配置65吋LG電視、Dyson吹風機等，以及標配獨立浴缸及步入式淋浴間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台中勤美洲際酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

台中最美的空中花園泳池位在5樓，溫控設置在27度、120公分深，中間還有座圓形的漩渦Spa池，溫度約40度，伴隨四周林木圍繞，彷彿身在南洋國度般愜意。同時規劃了4間餐廳、1間酒吧，24小時健身中心，以及17樓的洲際行政俱樂部，是潮流男女今年必住的夢幻飯店之一。

關鍵字： 酒店 台中 試營運 質感 都會 長榮 采．寓 halo house

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

推薦閱讀

名勝世界郵輪基隆航次延到6／13啟航

名勝世界郵輪基隆航次延到6／13啟航

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

到花蓮海洋公園2種人免費入園

到花蓮海洋公園2種人免費入園

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

淡水8景點春節「開放毛小孩」還送福袋

淡水8景點春節「開放毛小孩」還送福袋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

ETtoday送星宇機票帶你飛往日本

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

2025最新日本入境規定台人享預先通關

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

手搖飲10元珍奶限時1天喝

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

名勝世界郵輪基隆航次延到6／13啟航

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

到花蓮海洋公園2種人免費入園

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366