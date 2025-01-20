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客美多咖啡首家自助型態店「免收服務費」　台北轉運站店明開幕

▲客美多咖啡全首家自助型態店　台北轉運站店明天開幕。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡首家自助型態店，台北轉運站店明天開幕。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

來自日本的客美多咖啡推出首家全自助型態店鋪，台北轉運站店明天正式開幕，有別其他店鋪的消費型態，這家採用自助點餐取餐模式，讓顧客能更有效率的安排行程，因此也不收服務費。

明天開幕的客美多咖啡台北轉運站店，是全台首家全自助店鋪，客人選擇座位後掃描QR Code 點餐，之後到櫃檯結帳並領取叫號器，餐點完成後便可自取，用餐後再將餐盤放置回收區，全自助模式，同時也免收服務費用。

▲客美多咖啡最受台灣消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」。（圖／客美多咖啡提供）

台北轉運站店結合轉運站特色，店鋪一隅融入巴士站牌、拉環把手等創意元素，打造趣味與溫馨兼具的用餐環境。為了滿足旅人的需求，店內特別推出了當店限定的外帶早餐特餐，每日早上11:00前於外帶專區限量供應，早餐特餐提供6款精選三明治與3種飲品自由搭配，有名古屋經典味噌豬排堡、雞蛋沙拉三明治、日式必吃紅豆奶油三明治等。

此外，台北轉運站店仍有「點飲料附贈早餐」優惠，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。

▲挽肉と米2號店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣漢堡排「挽肉と米」2號店今日開幕，地點位於台北信義區的A19商場，同時開放線上訂位。除了原本的線上系統，吳羽傑也提到，部分客人可能半小時就用完餐，直到下一批訂位客人入座前，位子一直會空著，未來將開放現場候位，在外面排隊的人也有機會吃到，相關配套措施研究出來後會再公布。
 

關鍵字： 美食雲 客美多咖啡

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