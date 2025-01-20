2025最新日本入境規定一次看！台灣人享預先通關　13機場都適用

▲寒假要到日本玩，記得留意最新日本入境規定。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

長達9天的農曆春節連假即將到來，加上學生放寒假，許多人早已規劃這期間出國旅遊，其中日本更是首選，《ETtoday新聞雲》整理出「2025最新日本入境規定」，包括從即日起至2月12日期間，台灣人在桃園機場就能享受「預先通關」手續，加快抵日後的入境速度，且適用13座機場。

▲包括仙台國際機場在內共13個日本機場都適用預先通關服務。（圖／記者蔡玟君攝）

1.台灣人限定赴日享「預先通關」

實施時間：即日起至2月12日為止

適用目的地機場：函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松、岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島

桃園機場與日本今年再次合作實施「台日機場入境事先確認」作業，即日起至2月12日期間，凡搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航的航班赴日旅遊，於指定的13座日本機場入境，都能享受此優待。

旅客可利用登機前在候機室內的等待時間，透過護照確認、出示手寫日本入境卡或Visit Japan Web的QRcode、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，抵達日本機場後，再次出示入境卡或Visit Japan Web的QRcode，並完成認證即可，該作業將於班機起飛前30分鐘停止受理。

▲入境時要填寫入境卡或上「Visit Japan Web」網站填寫資料並取得QRcode。（圖／記者蔡玟君攝）

2.入境時需填寫日本入境卡或上網填寫Visit Japan Web

台灣人赴日享免簽證待遇，但入境時需填寫入境卡與海關申報單，現行採手寫2張表格，或上「Visit Japan Web」網站填寫後取得一個QRcode，於入境時掃碼通關，兩者擇一即可。

▲「Visit Japan Web」QRcode示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

3.「Visit Japan Web」的QRcode有同行家人可填寫一起

若選擇上網填寫「Visit Japan Web」且有同行家人，需先完成登錄自己的資料，再透過「同行家人」選項中填寫家人資料，最多可填寫10位，同行家人的定義為無法自行辦理的小孩及長輩，最後產生的QRcode僅限當次入境使用，下次入境需重新填寫。

▲9天連假，許多人出國首選就是日本。（圖／記者蔡玟君攝）

4.Visit Japan Web要多久前申請？

建議搭乘航班前6小時就填寫完畢，包括下榻飯店地址與電話（填寫第一晚入住的飯店即可）、預計停留天數、赴日目的、聯絡人電話、航班編號等資訊。

5.禁止攜帶入境日本的物品

根據日本政府規定，禁止攜帶肉類製品、蛋類、海鮮活體、未加工處理之水果、植物、毒品、槍械、刀械、走私黃金等，而乳製品則限制非營利用途10公斤以下，含保久乳、起司條；攜帶現金、旅行支票、有價證券總值100萬日圓以上需申報。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）