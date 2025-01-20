3米高財神爺許願池！ 信義區「樂高開運小鎮」3關卡免費玩

▲迎接蛇年到來，台灣樂高應景推出「樂高開運小鎮」，就在統一時代百貨台北店2F。（圖／台灣樂高提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

親子走春景點還有這！「樂高開運小鎮」在統一時代百貨台北店2F開展，最大亮點是3公尺高的「財神爺許願池」，以及「城市平安大道」滑梯等巨型造景，再搬進三大闖關體驗，即日起開放至2月9日，樂高粉絲、小孩別錯過。

▲「城市平安大道」滑梯等巨型造景。



台灣樂高每年春節都會推出免費闖關活動，今年也不例外。為歡慶蛇年到來，充滿年味的「樂高開運迎新春」即日起開展，本次以「新年開運」主題，包含象徵平安的巨型「城市平安大道」、還原「80117五福迎春」新年盒組的3公尺高「財神爺許願池」等，還有三大闖關體驗，開放民眾免費暢玩，完成闖關並憑闖關券任意消費，即可獲得「經典樂高人偶盲卡包」。

▲三大闖關體驗，開放民眾免費暢玩，完成闖關並憑闖關券任意消費，即可獲得「經典樂高人偶盲卡包」。



▲「家運祈福居」展出樂高達人為蛇年創作的居家擺設，共有6件作品。



此外，今年邀請樂高達人戚心偉、侯彥仰、詹政峰，為活動打造「家運祈福居」，展出他們為蛇年創作的居家擺設，共有6件作品，可以仔細發現樂高的巧妙之處。同時，也祭出多項滿額禮活動，包含「新年限定紅包組」、「紅色錦鯉積木組」、「蛇年限定積木組」等，以及樂高大師黃彥智製作的「樂高招財貓積木」，限量500份。

▲▼「新年限定紅包組」、「紅色錦鯉積木組」、「蛇年限定積木組」等，還有樂高大師黃彥智製作的「樂高招財貓積木」，均是滿額禮。



2025樂高開運迎新春新年活動

地點：台北市信義區統一時代百貨2F夢廣場

展期：即日起至2月9日

時間：平日13:00至20:00；周末12:00至20:30 （1月28日除夕營業至17:00）