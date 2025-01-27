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下一個夢幻假期　MSC榮耀號海上之旅

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

郵輪宛如海上移動城堡，MSC榮耀號滿載豪華娛樂設施與服務，吃、喝、玩、樂全方位Ready，打造適合每個人的夢幻假期，等你一起登船體驗！
 

▲▼郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,海上度假,家庭娛樂,七逗旅遊網,地中海郵輪,ETS尊榮假期。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲MSC榮耀號上有20間特色不同的酒吧。

MSC地中海郵輪是全球著名郵輪品牌，擁有多艘超現代、極富創新且設計典雅的郵輪，MSC榮耀號承襲優良傳統，為旅客們提供新鮮道地的美食、屢獲殊榮的娛樂體驗以及舒適的住宿感受，打造歐風夢幻度假體驗。
 

▲▼郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,海上度假,家庭娛樂,七逗旅遊網,地中海郵輪,ETS尊榮假期。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲榮耀大道擁有「海上香榭麗舍大道」美譽。

郵輪上永遠都有新鮮事！倫敦大劇院每晚有精彩劇目上演、施華洛世奇水晶旋梯耀眼奪目，而擁有「海上香榭麗舍大道」美名的榮耀大道，薈萃了200多個國際品牌，囊括時裝配飾、美妝香水、腕錶珠寶等，在這裡能盡情購物，輕鬆入手時尚精品。
 

▲▼郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,海上度假,家庭娛樂,七逗旅遊網,地中海郵輪,ETS尊榮假期。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲獨一無二的海上樂高樂園是孩子們的玩樂天堂。

小孩喜歡MSC榮耀號的心，絕對不會輸給大人！郵輪上的樂高樂園，是孩子們的玩樂天堂，精心規劃的活動，引導小朋友們通過多樣化的活動練習動手技能，在角色扮演中成為社交小達人。
 

▲▼郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,海上度假,家庭娛樂,七逗旅遊網,地中海郵輪,ETS尊榮假期。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲哆來咪影院讓親子共度美好時光。

尋找親子同樂的地方就到哆來咪影院，在彩色3D牆面、波浪造型階梯的休閒空間裡，一起欣賞讓人捧腹大笑的喜劇動畫，成為心中永久珍藏的回憶。附近的哆來咪實驗室，有著3D列印機在內的各種高科技設備，支援充滿創意的DIY手作。
 

▲▼郵輪,旅遊,MSC,榮耀號,海上度假,家庭娛樂,七逗旅遊網,地中海郵輪,ETS尊榮假期。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲F1模擬賽車能體驗駕駛的速度刺激感。

除此，MSC榮耀號上還有更多設施：亞利桑那水上樂園滑水道、多功能運動館、健身中心、水療美容中心、XD互動影院等等，甚至是男士喜歡的F1模擬賽車，也能在這裡找到！

【推薦行程】
★3月尋櫻郵輪：春酒＋員工旅遊最佳方案
★福利金大放送：5萬元起（報越多 送越多）
★全台唯一！MSC地中海郵輪代理商 榮獲國際金旅獎
https://www.etsgo.com.tw/asia-cruise

更多訊息：
ETS尊榮假期(02)2563-5850
FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/etsgo.tour

關鍵字： 郵輪 旅遊 MSC 榮耀號 海上度假 家庭娛樂 七逗旅遊網 地中海郵輪 ETS尊榮假期

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