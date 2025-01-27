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員旅優選　MSC榮耀號分享

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

員工旅遊新選擇！讓全公司一起登上MSC榮耀號，共度歡樂時光，不僅放鬆身心，更能增進團隊凝聚力。公司福委輕鬆規劃幸福員工旅遊，一起打造難忘的團體回憶！

▲▼員工旅遊,MSC榮耀號,美食饗宴,團隊凝聚力,旅遊推薦,七逗旅遊網,員旅,福委。（圖／七逗旅遊網提供）

MSC地中海郵輪是全球知名郵輪品牌，有著優良的傳統，設計典雅的MSC榮耀號，長316公尺、 寬43公尺，共有19層甲板， 滿載美食饗宴與豪華設施，是公司員工旅遊流行新選擇。

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MSC榮耀號上的美食餐廳多樣化，燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳為主餐廳，喜愛Buffet的人可以前往市集自助餐廳，其他還有墨西哥料理、壽司吧、美式牛排屋等異國料理。

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郵輪上的佳餚來自新鮮食材、配上一流烹飪，打造各色頂級中、西美食，當然也是春酒盛宴的不二選擇。

最讓福委會放心的是，郵輪旅程適合每個人，每位員工都能參與和享受海上假期。喜歡動態活動的旅客，可以到游泳池或亞利桑那水上樂園暢玩，或者到健身房、多功能運動館盡情揮汗。

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喜歡靜態活動的旅客，一定會喜歡在甲板上遠望遼闊大海，享受自由與悠閒時光；或是到倫敦大劇院欣賞國際級精彩劇作，感受精緻舞台表演的聲光效果。

【推薦行程】
●3月尋櫻郵輪：春酒＋員工旅遊最佳方案
•福利金大放送：5萬元起（報越多　送越多）
•全台唯一！MSC地中海郵輪代理商　榮獲國際金旅獎

更多訊息：
ETS尊榮假期(02)2563-5850
搜尋FB粉絲專頁：Ets尊榮假期-國際金旅獎團隊

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