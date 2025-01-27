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日韓追春櫻　MSC榮耀號海陸假期

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

MSC榮耀號2025春季，將帶著旅客前往日本、韓國賞櫻，想要體驗國際級郵輪服務，同時來一趟賞櫻之旅的人，趕緊預約一起出發！

▲▼ 郵輪,賞櫻,MSC,美食,施華洛世奇,榮耀號,地中海郵輪,七逗旅遊網。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲MSC榮耀號春季航程前進日本與韓國。

郵輪的旅遊特別輕鬆，不用每天打包行李換飯店，也不用長途拉車跑景點，而是優閒享受船上設施，品嘗餐廳美食，欣賞無敵海景，船靠岸後再下船賞景，完全不浪費旅遊時間。
 

▲▼ 郵輪,賞櫻,MSC,美食,施華洛世奇,榮耀號,地中海郵輪,七逗旅遊網。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲美式牛排屋追求肉質以及滋味的精緻體驗。

美食是度假的重頭戲， MSC榮耀號船上共有12家餐廳，從免費的休閒餐廳，到付費的尊享餐廳，多元的餐飲類型，多樣化的美食風格，任由旅客挑選。
 

▲▼ 郵輪,賞櫻,MSC,美食,施華洛世奇,榮耀號,地中海郵輪,七逗旅遊網。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲老船長酒吧的木質酒吧櫃檯、高腳椅，營造出英國傳統酒館氣氛。

喜歡小酌的旅人，一定會特別注意酒吧的品味與風格。MSC榮耀號上約有20個氛圍不同的酒吧，旅客可以依心情、喜好來選擇。奇妙的雞尾酒配上蔚藍海洋美景，在船上與親友一起小酌，讓人感受到無比療癒與放鬆。
（禁止酒駕！飲酒過量，有礙健康）

▲▼ 郵輪,賞櫻,MSC,美食,施華洛世奇,榮耀號,地中海郵輪,七逗旅遊網。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲MSC榮耀號中庭的水晶旋梯，是船上打卡熱點。

MSC榮耀號上必拍之處，莫過於中庭的施華洛世奇水晶旋梯，由義大利工匠手工打造鑲嵌著61,440顆奧地利施華洛世奇水晶，上、下綿延三層，璀璨耀眼、光彩奪目，是世紀匠心之作。
 

▲▼ 郵輪,賞櫻,MSC,美食,施華洛世奇,榮耀號,地中海郵輪,七逗旅遊網。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲沖繩擁有碧藍的海水和白沙灘，海島風情魅力無限。（圖／shutterstock）

MSC榮耀號春季航程選擇多，在春光明媚的時節，有機會欣賞到盛開的櫻花，將為精彩旅程再加分。其中，3/12出發的沖繩四日之旅，規劃於那霸過夜，帶旅客盡情享樂沖繩；無論是前往國際通大街採購，或是到世界文化遺產首里城一遊，都是很棒的體驗。

【推薦行程】
★3月尋櫻郵輪：春酒＋員工旅遊最佳方案
★福利金大放送：5萬元起（報越多 送越多）
★全台唯一！MSC地中海郵輪代理商 榮獲國際金旅獎
https://www.etsgo.com.tw/asia-cruise

更多訊息：
ETS尊榮假期(02)2563-5850
FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/etsgo.tour

關鍵字： 郵輪 賞櫻 MSC 美食 施華洛世奇 榮耀號 地中海郵輪 七逗旅遊網 ETS尊榮假期

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