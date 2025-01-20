住大阪捷絲旅每人每晚1500元起　免費送地鐵乘車券、早餐吃到飽

▲捷絲旅大阪心齋橋館推出限時優惠，入住三天兩夜每人每晚台幣1500元有找。（圖／捷絲旅提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

晶華國際酒店集團旗下的「捷絲旅大阪心齋橋館」為慶祝開幕兩周年，即日起至1月24日為止推出限時快閃優惠，於官網預定3月30日前三天兩夜的客房、每人每晚日幣7000元起，換算台幣1500元有找，專案除贈送自助式早餐吃到飽外，免費提供3月14日前入住的房客價大阪地下鐵＋京阪電車一日乘車券，每日限量10間。

捷絲旅大阪心齋橋館所在位置絕佳，緊鄰心齋橋商店街，步行可達心齋橋站、本町站、堺筋本町及長堀橋站等四大地鐵車站。房客可以憑藉此次專案送出的大阪地下鐵＋京阪電車一日乘車券，輕鬆暢遊大阪與京都。

▲館內提供台日雙饗的早餐吃到飽。

▲館內可看到許多大阪元素設計。（圖／捷絲旅提供）

入住不只可以享有台日雙饗的早餐吃到飽，下午1點到晚上11點則免費提供嚴選自神戶的咖啡及日式熱茶，館內更提供24小時櫃檯和自助式洗衣服務，希望能提供給需要中長期駐點的專業人士、或是計畫多花幾天時間深度遊玩大阪的旅人更舒適的住宿體驗。

日本知名訂房平台「樂天旅遊」則從即日起至2月20日上午8點59分為止，祭出「Sakura Sale 櫻花祭特惠」優惠活動，入住期限涵蓋至2025年7月31日，方便台灣旅客提前規劃日本春季之旅，本次優惠除了提供最高8折優惠券，多家合作旅宿夥伴也提供直接折扣，讓住宿最高可折至4折，讓旅客能以更親民的價格體驗日本特色住宿。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）