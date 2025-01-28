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玄彬、IU都去太和殿！4家韓星最愛麻辣鍋　始源來台必吃鼎王

▲這一鍋。（圖／這一鍋提供）

▲這一鍋也是韓星愛去的火鍋店。（圖／這一鍋提供）

記者黃士原／台北報導

玄彬日前來台宣傳電影《哈爾濱》電影，第2天晚上活動結束前往「太和殿」大嗑麻辣鍋，其實不是他，許多韓星來台開演唱會，也都會跑去吃麻辣鍋慶功，而Super Junior始源對鼎王更是情有獨鍾，來台必訪。以下就盤點4家韓星必訪的麻辣鍋。

▲太和殿麻辣鍋搭配油條超享受。（圖／小美叮叮-旅遊看世界提供）

太和殿

除了玄彬，金秀賢、李俊昊、俞利、秀英也曾造訪太和殿，南韓天后IU來台舉行演唱會，結束後也立刻前往品嘗麻辣鍋慶功。太和殿麻辣鍋底強調麻、不求辣，湯底採用十多種辛香料熬煮，堅持純手工炒製，鴨血豆腐採三燜三泡，口感軟嫩、麻辣入味。

▲筆墨書法富饒趣味的千張豆腐紙。（圖／記者黃士原攝）

這一鍋

這一鍋曾是丁海寅、IU、人氣女團IVE等韓星來台舉辦慶功宴的麻辣鍋店，「千張豆腐紙」最讓他們印象深刻，客人可使用沾上墨魚口味的墨水醬料，在豆腐紙上書寫或畫畫，之後下鍋三秒即可享用。

這一鍋湯底有一品酸菜鍋、龍鳳鴛鴦鍋、老火湯底及御膳麻辣鍋4種，其中麻辣鍋特選青花椒、四川大紅袍、燈籠椒等多種辣椒，按照黃金比例去調配，延襲古法層層調製工法，取出溫和不嗆的紅油精華作為麻辣鍋的基準，加入大骨燉煮的特製湯頭，搭配每日直送的鴨血、非基改祖傳板豆腐。

▲詹記招牌鴨血一向很受好評，口感細緻嫩滑。（圖／記者黃士原攝）

詹記麻辣火鍋

因《背著善宰跑》爆紅的韓星邊佑錫，去年6月來台舉辦粉絲見面時，被目擊一下機就先跑去詹記大吃麻辣鍋。詹記創立於1994年，目前有新莊總店、敦南店、西門店，是許多麻辣火鍋愛好者的口袋名單，嘴饞想吃就去店裡報到，更是許多中港台藝人很愛去的麻辣火鍋店。店裡招牌鴨血一向很受好評，口感細緻嫩滑，曾經被香港雜誌選為台北市最好吃的鴨血。

▲麻辣火鍋鼎王。（圖／東森購物提供）

鼎王

始源對於麻辣火鍋情有獨鍾，他過去只要訪台都會造訪「鼎王」，後來口耳相傳，粉絲皆已知曉他的必去私人行程，甚至有歌迷虧他可能有入股，他曾在台灣舉辦見面會，當時加碼請歌迷吃飯，餐廳地點就是鼎王，曾掀起一陣話題討論。

發跡於台中的鼎王，店內充滿濃濃中國風，鍋底可以吃到飽，滷得超夠味的鴨血、還有吸滿湯汁的豆腐。除了美味食材外，不論是上菜，或店內迎賓，服務生都會以90度鞠躬作為結尾，服務品質是出名的好。

關鍵字： 美食雲 麻辣鍋 火鍋 太和殿 這一鍋 詹記麻辣火鍋 鼎王

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