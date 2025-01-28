逼真雷龍進駐！北部「3間恐龍主題飯店」一次看　帶孩重返侏羅紀

▲大溪笠復威斯汀戶外座椅區洋溢南洋風情，有濃濃度假氛圍。（圖／大溪笠復威斯汀度假酒店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

恐龍深受孩童喜愛，飯店業者趁勢祭出富有童趣的恐龍房，甚至把栩栩如生的恐龍造景搬進園區，度假飯店變身一座迷你侏羅紀公園，以下特搜3家擁有「恐龍造景」的飯店和「恐龍主題房」，趁著新年或寒假空擋，帶小孩一同挖掘驚喜。

▲桃園大溪笠復威斯汀去年底重磅推出「威斯汀尋龍季」，把4米雷龍等新造景搬進園內。

大溪笠復威斯汀度假酒店

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店去年底重磅推出「威斯汀尋龍季」活動，把4米的雷龍等新造景搬進園內，還有迅猛龍探險車、3D火山叢林、侏羅紀珍品展示等，打造迷你版的侏羅紀公園，一路展至2月28日。另外，入住即可獲得日本KAWADA nanoblock迷你恐龍積木1盒（市價1,200元）。

▲大板根森林溫泉酒店今年元旦至6月30日推出「恐龍世界嘉年華」。（圖／大板根森林溫泉酒店提供）



大板根森林溫泉酒店

坐落於新北三峽區的大板根森林溫泉酒店，被譽為「台版亞馬遜熱帶雨林」，不只能徜徉在大自然芬多精和美人湯的洗滌，延續2020年大受好評的恐龍展，今年元旦至6月30日再升級成「恐龍世界嘉年華」，推出一泊二食恐龍展住房專案，每房加贈恐龍驚喜小禮品；園區不定期還會推出原創恐龍親子劇場，也可欣賞栩栩如生的遠古生物及7公尺高的萬歲金剛，有如置身遠古叢林。

▲台北喜來登推出「史前探險」、「恐龍王國」親子客房。（圖／台北喜來登飯店提供）

台北喜來登酒店

台北喜來登酒店與手拉手樂園合作，設計出「動物森林」、「叢林小鎮」、「史前探險」與「恐龍王國」四大主題房。史前探險、恐龍王國房內皆有「溜滑梯」，恐龍彩繪牆面、抱枕及玩偶，磁鐵牆上提供法國Janod恐龍磁鐵與磁力片積木組，套房更設有「大型恐龍溜滑梯與盪鞦韆」，以及YOGIBO懶骨頭與恐龍抱枕，讓房內變身專屬遊戲場。1至2月周日至周四入住，每房每晚加贈磁鐵書或磁性七巧板1份（隨機提供），送完為止。