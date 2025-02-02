ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

跟著走就對了！12生肖「2025年國旅開運行程」大公開

▲▼淡水漁人碼頭,旅遊,觀光,遊客,景點,國旅,人潮,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲旅行社業者根據命理專家公開資料整理出「12生肖國旅推薦行程」。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2025年為驛馬年，適合多到戶外走動、旅遊，展現能量與動力，而你想好到哪玩了嗎？可樂旅遊就根據知名命理專家公開資料，推薦國旅「12生肖蛇年開運行程」，根據不同生肖，以趣味性的方式推薦開運行程，提供旅人們參考。

▲新北市平溪天燈節，民眾施放天燈祈福。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▪︎生肖：鼠、狗
開運方位：北

生肖鼠、狗的旅人2025年是充滿動能的一年，適合設定目標勇往直前，開運方位為北方。可樂旅遊推薦被CNN票選為此生必去的慶典之一「平溪天燈節」，帶著祈願目標的天燈冉冉升空，給予旅人充滿能量的祝福，今年平溪天燈節共有2個場次，分別為2月8日的平溪場以及2月12日的十分場。

▲▼司馬庫斯賞櫻。（圖／可樂旅遊提供）

▲司馬庫斯櫻花美景。（圖／可樂旅遊提供）

▪︎生肖：龍、猴、豬
開運方位：西

生肖龍、猴、豬的旅人2025年重點著重在自我成長規劃，透過多方的學習增進自我能量，開運方位為西方，因此推薦這3個生肖的旅人可前往位於新竹、有上帝部落美稱之「司馬庫斯」，透過傳統文化與自然資源的探訪，增進自我知識能量。

▲▼2024澎湖國際海上花火節，2024澎湖海上花火節，2024澎湖花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲澎湖國際海上花火節為每年夏日盛事。（圖／澎湖縣政府提供）

▪︎生肖：牛、馬、羊
開運方位：南

生肖牛、馬、羊的旅人2025年是機運看好的一年，適合多方嘗試，開運方位為南方。過年期間除了推薦到南台灣度假走春外，也相當建議大家可安排假期前往與南台灣嘉義、雲林隔海相望的澎湖，參與將在5月5日至7月29日展開的年度盛事「2025澎湖國際海上花火節」，今年首度聯名國際知名卡通IP「史努比」，值得一訪。

▲▼新社梯田，太平洋，東海岸，花蓮旅遊，海景，看海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮新社梯田。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎生肖：虎、兔、蛇、雞
開運方位：東

生肖虎、兔、蛇、雞的旅人2025年屬能量豐沛的一年，在行動力與積極付出的相互加乘下，都能展現好成果，開運方位為東方，因此推薦這４個生肖的旅人新春期間可安排去花蓮或台東度假，感受東台灣好山好水帶來的純淨能量。

溫馨提醒：民俗說法僅供參考，請勿過度迷信。 

關鍵字： 12生肖 2025蛇年 國旅 台灣特色系列 蛇年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

推薦閱讀

樂華夜市「Top5在地人美食」榜單！

樂華夜市「Top5在地人美食」榜單！

全台首家下午就能開逛的超chill夜市

全台首家下午就能開逛的超chill夜市

12生肖「2025國旅開運行程」大公開

12生肖「2025國旅開運行程」大公開

影／祕探稻城亞丁的隱世珍珠「白藏房」

影／祕探稻城亞丁的隱世珍珠「白藏房」

影／千年古寺「神秘洞」憑空掉大米　

影／千年古寺「神秘洞」憑空掉大米　

影／此生必去水藍色星球最後淨土

影／此生必去水藍色星球最後淨土

長者限定「陽明山免費小旅行」僅2場

長者限定「陽明山免費小旅行」僅2場

褪黑激素能倒時差嗎？往這裡飛吃了更痛苦

褪黑激素能倒時差嗎？往這裡飛吃了更痛苦

屏東「台灣祭」4月登場　周春米PO照推恆春：我比鵝鑾鼻燈塔還高耶　

屏東「台灣祭」4月登場　周春米PO照推恆春：我比鵝鑾鼻燈塔還高耶　

盤點7家米其林一星台菜餐廳

盤點7家米其林一星台菜餐廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「台北小溪頭」走春！觀景台眺望山景

盤點7家米其林一星台菜餐廳

2024登台3大人氣連鎖炸雞店品牌

睡進櫻花林！新竹2大櫻花季接棒登場

10家耽誤系名店！八方雲集賣冠軍牛肉麵

夜衝萬里泡湯！雙人湯屋只要250元

永和藥膳牛肉麵一碗才賣80元！

長者限定「陽明山免費小旅行」僅2場

苗栗三灣落羽松、日式品園全免費

這5家日本人氣餐廳台灣吃得到

熱門行程

迎接新年 感受光影祝福 北港燈會 耀眼啟航

新春來北港，點亮祝福！2025北港燈會穿越歷史與光影的璀璨交融，感受媽祖守護的溫暖力量

最新新聞更多

樂華夜市「Top5在地人美食」榜單！

全台首家下午就能開逛的超chill夜市

12生肖「2025國旅開運行程」大公開

影／祕探稻城亞丁的隱世珍珠「白藏房」

影／千年古寺「神秘洞」憑空掉大米　

影／此生必去水藍色星球最後淨土

長者限定「陽明山免費小旅行」僅2場

褪黑激素能倒時差嗎？往這裡飛吃了更痛苦

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366