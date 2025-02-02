跟著走就對了！12生肖「2025年國旅開運行程」大公開

▲旅行社業者根據命理專家公開資料整理出「12生肖國旅推薦行程」。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2025年為驛馬年，適合多到戶外走動、旅遊，展現能量與動力，而你想好到哪玩了嗎？可樂旅遊就根據知名命理專家公開資料，推薦國旅「12生肖蛇年開運行程」，根據不同生肖，以趣味性的方式推薦開運行程，提供旅人們參考。

▲新北市平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▪︎生肖：鼠、狗

開運方位：北

生肖鼠、狗的旅人2025年是充滿動能的一年，適合設定目標勇往直前，開運方位為北方。可樂旅遊推薦被CNN票選為此生必去的慶典之一「平溪天燈節」，帶著祈願目標的天燈冉冉升空，給予旅人充滿能量的祝福，今年平溪天燈節共有2個場次，分別為2月8日的平溪場以及2月12日的十分場。

▲司馬庫斯櫻花美景。（圖／可樂旅遊提供）

▪︎生肖：龍、猴、豬

開運方位：西



生肖龍、猴、豬的旅人2025年重點著重在自我成長規劃，透過多方的學習增進自我能量，開運方位為西方，因此推薦這3個生肖的旅人可前往位於新竹、有上帝部落美稱之「司馬庫斯」，透過傳統文化與自然資源的探訪，增進自我知識能量。

▲澎湖國際海上花火節為每年夏日盛事。（圖／澎湖縣政府提供）

▪︎生肖：牛、馬、羊

開運方位：南

生肖牛、馬、羊的旅人2025年是機運看好的一年，適合多方嘗試，開運方位為南方。過年期間除了推薦到南台灣度假走春外，也相當建議大家可安排假期前往與南台灣嘉義、雲林隔海相望的澎湖，參與將在5月5日至7月29日展開的年度盛事「2025澎湖國際海上花火節」，今年首度聯名國際知名卡通IP「史努比」，值得一訪。

▲花蓮新社梯田。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎生肖：虎、兔、蛇、雞

開運方位：東

生肖虎、兔、蛇、雞的旅人2025年屬能量豐沛的一年，在行動力與積極付出的相互加乘下，都能展現好成果，開運方位為東方，因此推薦這４個生肖的旅人新春期間可安排去花蓮或台東度假，感受東台灣好山好水帶來的純淨能量。

溫馨提醒：民俗說法僅供參考，請勿過度迷信。