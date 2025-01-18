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台中知名燒肉「茶六」鹿港店1／22試營運　即日起開放訂位

▲台中知名燒肉「茶六」鹿港店1/22試營運。（圖／示意圖／取自茶六臉書）

▲台中知名燒肉「茶六」鹿港店1/22試營運。（圖／示意圖／取自茶六臉書）

記者黃士原／台北報導

「茶六燒肉堂」是輕井澤集團旗下人氣燒肉品牌，去年8月傳出進軍彰化縣的鹿港小鎮，該品牌今日宣布鹿港店1月22日試營運，即日起開放電話與線上訂位。

茶六是台中燒肉名店，屬於鍋物起家的輕井澤集團旗下品牌，提供套餐為主，價格1580元起至4680元，同時也供應加點菜色，從肉品、海鮮、蔬食、甜品到飲料都有。

▲台中知名燒肉「茶六」厚牛舌。（圖取自茶六臉書）

▲「茶六」厚牛舌。（圖取自茶六臉書）

目前茶六全台已有6家分店，除了4家在台中之外，在台南、高雄各有1家，去年8月傳出進軍彰化縣的鹿港小鎮，該品牌今日宣布鹿港店1月22日試營運，即日起開放電話與網路預約，而實際查看線上訂位系統，僅剩深夜11點及部分離峰時段還有空位，其他時間幾乎全滿。

之前網友分享自己前往茶六的用餐經驗，並指出「薄牛舌」、「厚牛舌」各有千秋，是燒肉愛好者不可錯過的美食，也有人點評「茶六的鹽蔥很香！搭配一面熟就可以吃的牛舌，香脆好吃！」、「茶六的橫膈膜也好吃」、「茶六的油蔥配肉也很解膩，推」。

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」套餐。（圖／全家餐飲提供）

另外，全家國際餐飲自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」也開出台中首店，同時推出慶祝優惠，3月3日前點用「和牛雙人餐」和「澎湃四人餐」，可獲得價值1105元的「全家國際餐飲優惠券」。此外，2月28日，店內金色三麥3款特色啤酒打65折。

IKIGAI是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，店內共有21種個人燒肉套餐可供選擇，從280元起的小資組合到千元有找的日本山形和牛應有盡有。除了主食，IKIGAI套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料。餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

關鍵字： 美食雲 茶六 燒肉美食

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