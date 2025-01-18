高雄人限定！藏粵閣平日用餐95折　4人同行送主廚私房料理

▲高雄人限定！藏粵閣高雄六合館平日用餐95折。（圖／藏粵閣提供）

記者黃士原／台北報導

新春即將到來，高雄市政府再度祭出重磅消息，1月25日至2月16日邀請日本超夯IP「吉伊卡哇」擔任高雄冬日遊樂園的主角，藏粵閣高雄六合館除了推出親子雙饗活動，還祭出高雄人限定優惠，平日用餐95折，4人同行送主廚私房料理。

▲2月27日前，凡於藏粵閣高雄六合館單點「片皮鴨」或選購「多人套餐」，即可免費獲得「童媽吉樂園」入場。（圖／藏粵閣提供）

藏粵閣是雀客集團旗下粵式餐廳，目前有台北陽明山館與高雄六合館，廣式烤鴨是招牌菜，選用宜蘭純種櫻桃鴨，循傳統廣式掛爐烤製而成，上桌前淋上洋酒炙燒，火烤後鴨皮脆而不膩。迎接高雄新春盛典，藏粵閣高雄六合館即日起至2月27日特別推出親子專屬優惠「親子饗樂．喜『粵』藏不住」，活動期間，凡於藏粵閣單點「片皮鴨」或選購「多人套餐」，即可獲得「童媽吉樂園」免費入場，從白天暢玩到天黑。

▲高雄六合藏粵閣主廚私房料理「鮮菓跳跳蝦球」。（圖／藏粵閣提供）

除了限時優惠，藏粵閣還有全年可用的「雄心DUCK悅．美味獨享」系列好康，年底前，凡設籍高雄市民平日用餐可享95折優惠，當月壽星出示身分證明就送「主廚專屬生日享粵禮」。此外，每周一至周四，4人同行並完成指定任務，馬上解鎖「主廚私房料理」。

▲高雄福華飯店推出冬日遊樂園打卡優惠送馬卡龍。（圖／高雄福華提供）

另外，高雄福華大飯店也在冬日遊樂園活動期間，同步推出相關的優惠活動，只要穿戴有吉伊卡哇元素服裝或配飾，在飯店全館餐廳或客房消費打卡，即可至一樓HOVII CAFE兌換馬卡龍1顆。

如果名字讀音與「吉」、「伊」、「卡」、「哇」其中一字相符，出示證件及打卡，或出示與冬日遊樂園大型氣墊裝置合照及打卡，於高雄福華大飯店全館餐廳消費還可享加碼優惠，於Smile One精緻涮涮鍋可享手工蛋餃，珍珠坊港式飲茶可享手工布丁每人1份，HOVII CAFE贈質感馬卡龍、江南春贈每人1份西米露。