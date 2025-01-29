雙北「270度夜景秘境」特搜！低消150元享淡水河、觀音山風光

▲萬豪酒店20樓「INGE’S Bar & Grill」戶外露台達125坪。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

身在繁忙的台北城，欣賞夜景是紓壓的方式之一，以下精選兩處擁有絕佳視角的秘密基地，過年期間，就和親友相聚，享受千萬夜景的魅力，犒賞疲累的身心，充飽電後對新的一年立下目標。

▲萬豪酒店20樓戶外露台被網友譽為「台版Shibuya Sky」。（圖／記者彭懷玉攝）

台北萬豪酒店-INGE’S Bar & Grill

北市大直區的INGE’S Bar & Grill位於萬豪酒店20樓，除了低調奢華的室內用餐區，還有125坪的露天平台。坐擁基隆河畔第一排的優勢，可以270度盡覽台北日夜景致，不管是松山機場飛機起降，或聳入雲霄的台北101、美麗華摩天輪，都能清楚看見。無敵視野的展望台，甚至被網友譽為「台版Shibuya Sky」，是隱藏版賞夜景去處。

▲▼平日酒吧時段一人低消500元，在美景下享受美酒和佳餚，充滿過節儀式感。（圖／記者彭懷玉攝）



晚餐一人1,680元起，周四至周六每人1,000元，酒吧時段為一人500元，就能在美景的陪襯下，恣意享受美酒和佳餚，浪漫氣氛是求婚、慶生的首選之一。

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▲「望高樓」是淡水將捷金鬱金香酒店制高點。（圖／記者彭懷玉攝）

將捷金鬱金香酒店-望高樓

有「淡水河畔最美酒店」美譽的將捷金鬱金香酒店，頂樓景觀大平台「望高樓」有270度視角，能將整座園區、淡水河和觀音山盡收眼底，從夕陽西下到星空高掛，每一刻的景致都很迷人，加上一尊金色愛心裝置位在平台水池上，開幕後成為酒店醒目的標誌。

▲▼淡水將捷金鬱金香酒店「望高樓」眺望跨年煙火。（圖／記者彭懷玉攝）



望高樓室內70坪，含戶外近400坪，提供星巴克咖啡和各式美食，6歲以上每人低消150元（0-5歲免費），即能享受淡水河與觀音山交織的美景，每到跨年也有應景活動，可以目睹淡水跨年煙火盛況。不過業者提醒，不接受自備飲品與食物，戶外觀景區也收低消。