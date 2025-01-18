黃仁勳「兆元宴」二度辦在這家古早味餐廳　單點菜色260元起

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日中午於「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老 。（圖／記者高兆麟攝）

記者黃士原／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼昨日參加緯創尾牙後，今（18）日中午宴請台廠科技業大老，這場「兆元宴」地點跟去年一樣辦在台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味懷舊餐廳」，黃仁勳還說「我很愛這家餐廳、這裡員工人也很好，這裡也很多回憶」。

黃仁勳今中午是和台廠供應鏈大廠CEO吃飯，計有36個執行長，幾乎所有的夥伴都來了，除了鴻海董事長劉揚偉、廣達集團董事長林百里、華碩集團董事長施崇棠外，昨天中午才吃過的台積電董事長魏哲家也現身。至於再度選上「磚窯古早味」原因，黃仁勳走下車受訪時說「我很愛這家餐廳、這裡員工人也很好，這裡也很多回憶」。

位於台北市敦化南路上的磚窯古早味懷舊餐廳，以古早味懷舊為主題，外牆由紅磚砌成，店裡隨處可見台灣五、六零年代流行的民俗文化童玩和雜貨，像是大同寶寶、黑松汽水鐵招牌、尪仔仙等等，各種令人懷念的復古元素。

▲磚窯古早味懷舊餐廳的麻油雞湯。（圖／取自磚窯古早味懷舊餐廳臉書）

磚窯古早味菜色以台菜為主，有經典的佛跳牆、筍絲焢肉、菜脯蛋、麻油麵線、麻油雞湯、白菜滷、白斬雞，也有熱炒店常見的三杯中卷、沙茶牛肉、鳳梨蝦球等，單價260元起。另外合菜與辦桌桌菜，5000元至12000元。

▲黃仁勳逛逢甲夜市卻因為人潮太多不得其門而入。（圖／記者游瓊華攝）

另外，黃仁勳先前到台中想逛逢甲夜市，但因現場人潮實在太多，多到他連夜市都走不進去，只能提早離開。他原本要吃的9家小吃名單也曝光，分別是日船章魚小丸子、現切水果攤、阿華黑輪總店、牛B葫蘆王、文南九龍城陳記香港茶、惡魔雞排、激旨燒鳥、逢甲溫家地瓜球、官芝霖大腸包小腸。