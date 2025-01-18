開箱「2025台南月津港燈節」！4燈區亮點總覽　看巷內超萌月時獸

▲2025台南月津港燈節從即日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

「2025月津港燈節」從今（18日）起在台南鹽水月津港親水公園登場！今年燈節邁入第15年，共分為4大主題、66件作品展出，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你今年作品亮點。

▲月津港燈節周邊現在已被藝術作品與光環境設置點亮。（圖／記者蔡玟君攝）

今年月津港燈節以「光的年輪」為主題，呈現此燈節如同年輪一般，從地方作為起點，15年來紮實成長，累積出讓台南與台灣藝術站上國際舞台的能量。展期自1月18日到2月16日，共規劃藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星，以及公19口袋公園等四大展區，邀請包括日本、韓國藝術家，以及過去曾參與月津港燈節的15組藝術家團隊參與。

▲來自日本藝術家森岡厚次創作的《又一個月圓》作品矗立於湖心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藝術家王振瑋創作的《緩緩》，在水域兩岸設置擺動的流蘇。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎藝術燈區

圍繞在親水公園的首先是「藝術燈區」作品展出，首先可看到由日本藝術家森岡厚次《又一個月圓》作品矗立於湖心，作品將燈節比喻為在水域播下的種子，多年順著藤蔓成長茁壯，幾乎可以觸碰到月亮，也代表離夢想越來越近；而藝術家王振瑋的《緩緩》，則以水域兩岸擺動的流蘇，象徵柳樹如詩篇般微風輕拂形塑的幽雅路徑和水波中倒映下的月光和水瀑，試著提醒、回顧和重溫歷史的片段，運用光，帶著大家重返光景。

▲都市工作室創作的《月亮的表情：）》與藝術家王俊淵、楊閔棣創作的《泡泡》相映。（圖／記者蔡玟君攝）

而都市工作室創作的《月亮的表情：）》以一彎明月，與另外2位藝術家王俊淵、楊閔棣創作的《泡泡》相映，明亮的月光旁是不同的生命記憶泡泡，但透過不同角度光影，卻又彷彿是月亮形狀般，加上公園的光環境設計，交織成浪漫景象。

▲藝術團隊「UxU Design 有用主張」以兩件作品《光核》與在夜晚不斷轉動的《無盡光輪》在湖面展出。（圖／記者蔡玟君攝）

穿過設置光環境的步道，知名藝術團隊「UxU Design 有用主張」以兩件作品《光核》與在夜晚不斷轉動的《無盡光輪》在湖面展出，兩件作品以藍色光束貫穿相連，旋轉的光輪有如循環不息充滿無盡的能量，而光核則象徵年輪的種子，希望傳遞「無論外在環境如何變遷、未來有多少挑戰，都要如年輪的核心般，永保初心」的意象。

▲上圖作品左起分別為禹禹工作室創作的《光聚》、凡京設計《光軌》、先驗物件創作的《花火城邦》與全榮一作品《光的終點：黑洞》。（圖／記者蔡玟君攝）

繼續沿著步道前行，可看到禹禹工作室創作的《光聚》、全榮一作品《光的終點：黑洞》、凡京設計《光軌》與先驗物件創作的《花火城邦》等作品，以不同視角闡述光的型態、光的意象，或將在傳統「鹽水蜂炮」重新轉譯，透過水面倒映，以色彩與光，象徵彷彿是蜂炮爆發瞬間。

▲雜波 ZAP創作的《水中煙火》（上圖右）與倒風雅客聚落創作的蜻蜓造型作品《田嬰》（上圖左至中）。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎月津超新星徵件作品

「月津超新星」徵件作品區，則成為大專校院及新秀藝術家的實驗場域，今年以《前望的回顧 nostalgia》為徵選主題，共入選14件水域作品及8件船屋作品。

雜波 ZAP創作的《水中煙火》是件互動式作品，結合台灣街頭常見的招牌燈具與祭典中貫徹雲霄的大鼓相融合，創造出全新的視覺與聽覺體驗；一旁由倒風雅客聚落創作的《田嬰》則以蜻蜓點水蕩起的波紋，象徵藉由水路，向遠方戀人傳遞訊息。

▲大D、小嫩豬創作的互動式作品《懷舊膨脹》。（圖／記者蔡玟君攝）

而大D、小嫩豬創作的互動式作品《懷舊膨脹》，則以粉色充氣人偶與閃亮燈牌為外觀，當觀眾鼓掌歡呼，雕像會隨之膨脹，表達出懷舊情感的力量－越多人懷念，威權象徵越強大；無人懷念時，雕像則乾癟無力。此作品諷刺了對威權時代的浪漫懷舊。

▪︎公19口袋公園

公19口袋公園為今年新開闢的展區，依現地自然環境設置4件植物意象的《榮光幻花》作品，以台灣常見的姑婆芋、蕉葉、蒲公英、野花造型，利用金屬轉譯，以巨型花朵雕塑與光環境打造一座童話般的夢幻花園。

▲巷弄燈區。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎巷弄燈區

以「漫月美行動－時間的縫隙」為題搶先開跑的「巷弄燈區」，今年以「時光」為題，共有17件作品在鹽水巷弄內展出，包括巨大的燈籠題字「時光」高掛，而後上百顆彩色燈籠懸掛在王爺廟巷內，延伸至王爺廟，成為每年必看風景。

▲八角樓旁的作品《月時獸》。（圖／記者蔡玟君攝）

而今年另一吸睛亮點，還包括位於八角樓旁的作品《月時獸》，由藝術家鄭元東創作，將抽象的時間概念具象化，並賦予其生命。時間獸的身體由五彩繽紛的數字編織而成，數字的部分是邀請民眾將自己生命中的重要時刻製作於幻彩膠片上，象徵著人們時間的流逝和無數瞬間的集合。