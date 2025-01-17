點八餐飲新春回饋活動　用餐即可抽取沖繩來回機票大獎

▲點八餐飲推出「點食成金」新春用餐抽機票活動。(圖／點八餐飲提供)

消費中心／台北報導

點八餐飲集團為迎接農曆新年，推出「點食成金，新春抽豪禮」活動，即日起至2月12日，消費者只要在點八餐飲集團旗下餐廳用餐，就有機會參加抽獎，豪華大獎包含「沖繩單人來回機票」。

點八餐飲集團今年新春回饋活動，提供超過千份豐富獎項，其中最大特等獎是沖繩單人來回機票，共有三名幸運兒將有機會開啟熱帶小島的夢幻之旅。一等獎是精美鍋具組，二等獎是點八自家的明星商品「天選鱸魚精粹」，三等獎是價值3,000元的餐飲抵用券。

消費者只要在活動期間內到點八粵或點8號消費，單筆內用滿1,500元就能獲得一次抽獎機會，消費越多，機會越大；如果是到點八小食輕鬆用餐，只需單筆滿800元，就能參與抽獎。

點八餐飲以其高品質的餐飲體驗，滿足了各種食客的需求。無論是正宗粵菜、創意港式料理，還是平價又高水準的港式點心，點八都能提供給顧客最好的選擇。點八粵以其講究細膩的粵式佳餚，每一道菜都像藝術品般精緻，讓人驚艷。點8號則是將傳統與創新結合，用創意重新演繹經典美味，讓人回味無窮。而點八小食更是深受年輕人喜愛的選擇，輕鬆隨性之中又充滿美食驚喜。

這次活動適用於點八餐飲集團旗下全台門市，不論你是想與家人共進圍爐晚餐，還是與朋友們熱鬧聚餐，都能在點八的餐桌上找到屬於你的年味，說不定下一個把沖繩機票帶回家的，就是你！

活動資訊：

活動時間： 114年1月13日（一）至2月12日（三）

適用門店： 點八粵、點8號、點八小食全台門市

詳情請洽點八餐飲集團各門市或官方網站。

點八餐飲集團所有折扣、優惠、行銷活動不得合併使用。

點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/