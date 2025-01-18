桃園「華泰唐人街」貪食蛇、吃豆人入列！免花錢跟財神爺玩轉盤

▲華泰唐人街21日正式登場。（圖／華泰名品城提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園「華泰唐人街」要來了！華泰名品城表示，今年新春場景吹起懷舊電玩風，以80-90年代超夯的吃豆人、貪食蛇概念，呈現蛇年財富吃滿格意象，另外還有東方年節喜氣裝飾、綿延1.6公里的財氣燈海；Xpark則推出首波新年強檔「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，將「癒見水母」區打造成四季更迭的異次元空間。

▲▼一期「福樹迎春」；一期左側「霓虹貪食蛇打卡牆」夜景。（圖／華泰名品城提供）



華泰唐人街

迎接2025金蛇年，GLORIA OUTLETS華泰名品城換上新裝，從懷舊電玩「貪食蛇」與「PAC MAN小精靈吃豆人」汲取靈感，將趣味元素融入年節場景中。一期共有4棵「福樹迎春」，分別象徵愛情、財運、福祿與仕途順利，左側則有「霓虹貪食蛇打卡牆」；走到二期「華燈光影轉運站」，數百盞大小燈籠串成光影區，還有炮竹春聯、元寶、如意算盤定時轉動；三期以「四季如春蛇如意」為主軸，在倉庫外高掛大紅燈籠，與象徵四季如春的巨型剪紙窗花、幾何貪食蛇彩繪窗格等，營造賀歲打卡點。

▲二期「華燈光影轉運站」數百盞大小燈籠串聯成華燈光影區。（圖／華泰名品城提供）



▲初一到初三下午3點至4點，財神爺將在三期廣場帶來「蛇年好運轉轉樂」。



初一至初三下午2至3點，園區帶來「祥獅躍樁大遊行」，接著財神爺會驚喜現身，與雙獅一同繞行園區，除了欣賞鼓陣、大旗等傳統技藝之美；下午3點至4點，還能與財神爺一起試手氣玩轉盤，不用花錢也有機會轉出千元購物金、Coach等獨家好禮。活動自1月21日至2月23日限時34天登場。

同時，華泰名品城首度在1月21日至2月23日與Xpark水族館攜手推出青埔散策套裝行程。凡至Xpark官網購買青埔散策活動行程，即可享門票95折，能在華泰名品城三期客服中心兌換近80家的Outlet品牌優惠券。

▲「Xpark Blue」水母圓窗注入四季之美，將投影範圍延伸出去，勢必再成打卡亮點。（圖／Xpark提供，下同）



Xpark

歡慶Xpark開立五周年，業者與日本頂尖光影創意公司NAKED, INC.合作策畫「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，將館內廣受歡迎的「癒見水母」全面進化！透過虛實交錯的光影，呈現四季更迭情境，例如春夜是櫻花漫舞，夏夜如星空綻放璀璨煙火，秋夜滿月下搖曳的芒草，冬夜裡如燈籠微光閃爍，沈浸式感官體驗將在1月20日到2月28日登場，即日起開放預購。

▲▼水母萬花筒帶來四季變換的沉浸式體驗；暖海生機區-星康吉鰻藏身於鞭炮裝飾中。



不只「癒見水母」展區，「與眾同樂」的「Xrun！運動會」及3樓「暖海生機」的溫帶LABO實驗室，也推出新春期間限定活動，各種療癒生物們及飼育員陪大家一起迎新年。