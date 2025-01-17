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環島之星萌旅號1／18首航！三麗鷗6明星亮相　買車票送住宿超省

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

三麗鷗粉絲準備衝！繼迪士尼夢想號之後，台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布明天起正式營運，車內共有美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、人魚漢頓、蛋黃哥六大角色；歡慶新列車啟航，業者祭出「買車票送住宿」，搭彩繪列車一人2,760元起，就能到台南住一晚五星級飯店。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，今日宣布明天起正式營運，已銷售7成。（圖／記者彭懷玉攝）

回顧過往，「環島之星」2019年就曾與三麗鷗合作，2022年10月卸任後，2022年12月與迪士尼攜手，打造「環島之星夢想號」，累計吸引20萬人次搭乘，今年初再次聯手三麗鷗，更名為「萌旅號」把美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、人魚漢頓、蛋黃哥搬進車廂，跟先前的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」以Hello Kitty為主的粉嫩調性不太一樣。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「環島之星」萌旅號上融入六位三麗鷗明星。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

「環島之星」列車6節車廂分別呈現三麗鷗家族明星的個性與趣味，更巧妙融入鵝鑾鼻燈塔、台東熱氣球、珍珠奶茶與芒果冰等台灣知名景點與美食元素。商務車廂一共有4節，分別配有4款不同主題，360度旋轉的豪華沙發座椅仍是人氣打卡點；活動車廂除了設置卡拉OK，每月更新中、英、日流行金曲與經典老歌之外，「專屬拍貼機」、「扭蛋機」也擺放在此。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼卡拉OK車廂每月更新中、英、日流行金曲與經典老歌；扭蛋機和拍貼機供旅客免費玩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

業者指出，除了車內外塗裝更新為三麗鷗家族明星，並將上次的硬幣機撤換，改為扭蛋機和拍貼機，提供甜美風「美樂蒂X酷洛米」、活潑組合「布丁狗X大耳狗」，以及慵懶療癒的「人魚漢頓X蛋黃哥」三種設計相紙。業者說，其他車上活動會按每一季或節慶而更改，而這次和三麗鷗的合約簽訂兩年。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼列車部分區間有彩繪服務；車上餐食左為成人餐，右邊為兒童餐，依據停靠站不同而有改變。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

餐食部分，與地方經典美食合作客製化餐盒，像是途經嘉義，吃得到傳承三代的嘉義郭家火雞肉飯，到花蓮則端上阿美族竹筒九宮格餐盒，且旅客在列車上能品嚐國民三明治洪瑞珍，以及精選在地小農好茶。每款餐盒外觀設計三麗鷗可愛角色。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲車上有專屬文件夾、限定造型角色明信片、行李箱貼紙及紀念原子筆等多項周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

同時，專屬文件夾、限定造型角色明信片、行李箱貼紙及紀念原子筆等多項周邊，均提供販賣，粉絲可將三麗鷗家族明星一次收藏。另外，每周六日礁溪到池上段還有藝術家駐站，幫旅客在手臂上彩繪貓咪、蛇以及獨角獸等圖案。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲車廂內巧妙隱藏10個美樂蒂與酷洛米等三麗鷗明星的身影。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，車廂內巧妙隱藏10個美樂蒂與酷洛米等三麗鷗明星的身影，旅客能在車廂內尋找，挑戰成功即可獲贈萌旅號特製米果點心。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「環島之星萌旅號」分別推出列車套票組、一日遊、自由行等行程。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

「環島之星萌旅號」於明（18日）起正式營運載客，易遊網分別推出親民實惠列車套票組、一日遊、自由行選項及豪奢全包行程等四種類型，其中，「買車票送住宿」最吸引人，四人同行入住台南台糖長榮酒店，1人2,760元起；也有玩花東3天行程3,999元。

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼台鐵觀光列車「環島之星萌旅號」酷洛米、美樂蒂現身。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並宣布1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

易遊網董事長陳甫彥表示，先前「環島之星夢想號」廣受好評，累計吸引20萬人次搭乘，本次全新登場的「環島之星萌旅號」預計將吸引超過25萬人次，寒暑假天天發車，其餘時間則在每周五、六、日、一運行，目前訂位已達7成滿。

不只環島之星列車，長榮航空去年底也與三麗鷗攜手，推出3架全新Hello Kitty彩繪機，「糖果機」去年12月26日晚上正式登場，飛航桃園-巴黎，總計6架三麗鷗彩繪機都已正式上線，未來也會視實際需求，調整彩繪機到別的航線。

▲長榮航與三麗鷗合作推出Hello Kitty彩繪機「糖果機」飛航台北-巴黎航線。（圖／長榮航提供）

▲長榮航與三麗鷗合作推出Hello Kitty彩繪機，「糖果機」飛航台北-巴黎航線。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，Hello Kitty糖果機的機身彩繪圖案繽紛奪目，可愛的三麗鷗明星除了大家最熟悉的Hello Kitty，還有超人氣的酷洛米、美樂蒂、布丁狗和大耳狗，緊抓粉絲的心。

關鍵字： 環島之星 環島之星萌旅號 觀光列車 易遊網 三麗鷗 鐵道旅遊

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