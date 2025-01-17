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台人限定！到京都東映太秦映畫村免費送吉拿棒　3大必玩設施總覽

▲▼京都東映太秦映畫村。（圖／東映太秦映畫村提供）

▲鄰近京都嵐山的東映太秦映畫村，新春時台灣人專屬優惠。（圖／東映太秦映畫村提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

農曆春節將至，許多人早已規劃赴日旅遊。鄰近京都嵐山的電影主題園區「東映太秦映畫村」，這裡不僅有全球首創的「新世紀福音戰士基地」，還能走進江戶時代場景中盡情拍照。從1月25日起，園方也推出台灣人專屬春節限定活動，入園就送原創甜點「新春吉拿棒」。

▲▼京都東映太秦映畫村。（圖／東映太秦映畫村提供）

▲園區在新春期間推出一系列體驗活動。

京都太秦素有「日本好萊塢」之稱，是日本電影的發祥地，而「東映京都電影製片廠」是日本最大規模、歷史最悠久的時代劇外景地，1975年，東映京都電影製片廠將戶外拍攝場地對外開放，並結合日本文化體驗與自身電影技術，打造出唯一時代劇主題園區「東映太秦映畫村」。

眾多知名日本影視作品皆曾在此取景，包括膾炙人口的《假面騎士》系列、在台灣擁有超高人氣的《神劍闖江湖最終章》、《銀魂》真人版電影，以及是枝裕和執導的溫暖日劇《舞伎家的料理人》。

隨著春節到來，東映太秦映畫村特別推出了期間限定的活動。1月25日至3月2日期間，古樸的江戶街道掛滿了紅色燈籠，武士與江戶市民身著紅金服飾熱情迎接，台灣旅客只要到園區內的餐廳「喜樂」出示護照，即可免費獲得原創甜點「新春吉拿棒」，一天限量20份。

▲▼京都東映太秦映畫村。（圖／東映太秦映畫村提供）

▲園內有全球首創「新世紀福音戰士京都基地」。

來到這裡除了走訪電影場景外，這裡還有豐富遊樂設施。如2020年全新登場的「新世紀福音戰士京都基地」，可以進入初號機的駕駛艙「插入栓」，甚至站上初號機右手掌心，體驗世界首創的「可搭乘型EVA」，從15公尺高的巨大機身中俯瞰京都街道。

▲▼京都東映太秦映畫村。（圖／東映太秦映畫村提供）

▲還有號稱史上最可怕鬼屋「被詛咒的人偶」。

喜愛冒險的旅客則可以在高達7公尺的「忍者攀登-SHINOBORI-」設施上攀登飛躍、在佈滿忍者機關的室內迷宮中穿梭解謎；追求驚險刺激的朋友們，就一定要親身體驗看看史上最恐怖的鬼屋「被詛咒的人偶」。

東映太秦映畫村就位在台灣人遊京都必訪的嵐山旁，搭乘嵐電至「太秦廣隆寺站」或「撮影所前」步行約5分鐘，或是搭乘JR至「太秦站」步行約5分鐘即可抵達。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 京都旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 東映太秦映畫村

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