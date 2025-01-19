手搖飲「珍奶第2杯10元」限時1天喝！每人不限購

▲CoCo冬韻擂焙珍奶限時1天第2杯10元。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

準備迎接整年最冷的1天「大寒日」，手搖飲品牌「CoCo」特意祭出「冬韻擂焙珍奶第2杯10元」限時優惠，大杯珍奶每杯只要40元就能喝到，每人不限購買杯數。

CoCo將於1月20日推「大杯冬韻擂焙珍奶第2杯10元」優惠，只要80元就能爽喝2杯，換算下來單杯特價40元，且糖度、冰量可任選，每人不限購買杯數，各門市數量有限、售完為止，提醒有部分門市、商場店為參與此活動。

冬韻擂焙珍奶是採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成濃厚擂茶粉，再結合日式鹿兒島焙奶茶，每一口都能喝到醇厚茶底，再放進Q彈蜜珍珠，提醒擂茶粉因含有小麥、砂糖、黑豆、薏仁、燕麥、綠茶、白芝麻、黑糯米、黑麥、糙米、黑芝麻、蕎麥、小麥胚芽、山藥、蓮子、黑棗粉等穀物，不建議對其過敏者飲用。

▲康青龍推出2款冬季限定飲品。（圖／康青龍提供，下同）

另，「康青龍」近日則推出2款冬季限定飲品，嚴選韓國全羅南道優質柚子製成，「蜜柚金萱」是選用招牌金萱茶搭配蜜柚醬，口感清新回甘；「蜜柚吉嶺」則以含有果香的大吉嶺紅茶作為茶底，結合酸甜蜜柚，2款新品除不額外加糖外，更特意加入Q彈雙色珍珠，咀嚼口感滿分，售價皆為60元，全門市皆能喝到。

為歡慶新品上市，至1月23日前可享「蜜柚吉嶺買1送1」優惠，限於龍來訂線上點餐使用，每人可領2張券，數量有限、領完為止，兌換期限至2月10日止；1月16日起至2月3日凡於龍來訂單筆消費滿199元還能享現折30元優惠。