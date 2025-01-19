北市「4家春節住房」優惠！住套房贈貴婦保養品、抽福袋全民有獎

▲北投麗禧溫泉酒店每間房型皆有私人露台。（圖／北投麗禧溫泉酒店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

免奔波出國，台北人過年在島內飯店度假也很享受，以下精選出北市4家飯店春節專案，有住房送法國限量貴婦保養組，也有入住抽福袋活動，供旅客訂房時參考。

▲房客可於北投麗禧客房內享受天然的白磺溫泉，春節期間提供每位房客桂花奶酪。



北投麗禧溫泉酒店

北投麗禧溫泉酒店於除夕至大年初三期間，推出新年客房活動，雙人入住雅緻山景客房16,100元起，房內配置觀音石堆砌而成的冷熱雙湯池，私人空間和家人共享白磺溫泉，享受至極，另再提供每位入住房客手作桂花奶酪，翌日含麗禧晨之光早餐，在明媚山光水色中迎接金蛇年到來。

▲▼台北慕軒飯店與肌膚之鑰聯手打造「靜謐幻遊」套房專案。（圖／台北慕軒飯店提供）



台北慕軒飯店

搶攻春節商機，台北慕軒飯店與肌膚之鑰聯手打造「靜謐幻遊」套房專案，入住13,888元天際套房，即贈價值9,000元的Clé de Peau Beauté限量幻遊巴黎系列「激光鑽白菁萃」、「光彩修護精華油組」正裝組合，並可至各大百貨專櫃享「光采經典療程」。另針對北上春遊旅客，即日起至2月14日推出「蛇來運轉 迎新春」客房專案，雙人入住每晚5,888元起贈知名新春伴手禮，並可參加「春節抽獎」活動乙次，最大獎可將「經典客房住宿券」帶回家。

▲▼2025台北年貨大街即日起至27日在迪化街登場，晶華推出「新春晶采假期」住房專案。（圖／台北晶華酒店提供）



台北晶華酒店

台北晶華酒店響應「台北年貨大街」祭出「年貨三十‧新春假期」專案，活動期間入住贈「晶華專屬—發財金兌換券」，房客可持券前往迪化街永樂廣場領取發財金，再按地圖遊逛商家，品嚐在地美食與名產。此外，1月19日至2月6日也規劃「新春晶采假期」住房專案，入住即可參加人人有獎的「晶采福袋」抽獎活動，獎品包含價值29,799元的雲天露臺客房住宿券、栢麗廳平日雙人下午茶券等大獎。專案兩人成行、每房每晚8,110元起，含雲天廊全天候餐飲服務及翌日CNN推薦的自助早餐，續住再享每人2,025元優惠價。

▲台北寒舍艾美酒店紅底黑字的草書書法，洋溢著濃厚的年節氛圍。（圖／台北寒舍艾美酒店提供，下同）



台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店推出「金蛇春曦」住房專案，即日起至2月28日，入住豪華客房一晚9,825元起+15.5%，專案包含行政貴賓廳禮遇及探索廚房自助式早餐。加價2,025元起+15.5%，即可享行政貴賓廳的專屬服務及探索廚房自助早餐；若加價4,050元+15.5%，可升級至主管套房，加碼贈送探索廚房平日下午茶餐券，在繁華信義區大啖爐烤牛排、起司焗生蠔、新鮮生魚片及繽紛甜品等佳餚。

▲台北寒舍艾美酒店即日起推出「金蛇春曦」住房專案，入住豪華客房每房每晚9,825元起+15.5%。