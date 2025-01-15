台中草悟道「5處景點」2日遊　開箱洲際酒店、勤美術館

▲台中勤美洲際酒店如一座大型美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台中報導

勤美草悟道更精彩了，去年10月底，全台第二間「洲際酒店」插旗館前路，「勤美草悟」生活圈成形；緊接著12月中，「勤美術館」開幕，沿著全長3.6公里的草悟道街區漫遊，途經PARK2草悟廣場、第六市場、國立台灣美術館，安排個兩天一夜都不夠玩。

▲▼台中勤美洲際酒店已布置上新年燈籠造景；辦理入住櫃檯左右各兩個，具有隱私性。（圖／記者彭懷玉攝）

台中勤美洲際酒店

勤美洲際酒店去年10月開幕後，蔚為台中奢華飯店新地標。內部設計融入台灣高山海拔意象，308件藝術品藏身館內；客房部分，一共規劃出206間客房、6種房型，最基本的豪華客房達12坪，設置雙洗手台，每間配置65吋LG智慧型電視、新一代Dyson吹風機等，以及標配獨立浴缸及步入式淋浴間，皆能看見外頭風景。

▲▼豪華客房達12坪，設置雙洗手台，每間配置65吋LG電視、Dyson吹風機等，以及標配獨立浴缸及步入式淋浴間。（圖／記者彭懷玉攝）



台中最美的空中花園泳池位在5樓，溫控設置在27度、120公分深，中間還有座圓形的漩渦Spa池，溫度約40度，伴隨四周林木圍繞，彷彿身在南洋國度般愜意。同時規劃了4間餐廳、1間酒吧，24小時健身中心，以及17樓的洲際行政俱樂部，是潮流男女今年必住的夢幻飯店之一。

▲▼台中最美的空中花園泳池位在5樓，溫控27度、120公分深，中間還有座圓形的漩渦Spa溫水池。（圖／記者彭懷玉攝）



滾BAR Rolling Bar

去年底甫見客的「滾BAR Rolling Bar」也位於勤美洲際酒店5樓，由設計師方序中操刀的時髦空間，揉和復古和未來主義元素，可以點杯特調與三五好友聊心事，欣賞草悟道風景線。特別的是，竟還藏了專業保齡球道，以及手足球台、飛鏢遊戲和桌上冰球等，聚會兼運動休閒，為夜生活增添質感新去處。

▲▼「滾BAR Rolling Bar」位於勤美洲際酒店5樓，有專業保齡球道，手足球台和桌上冰球等。（圖／記者彭懷玉攝）



勤美術館

2024年底勤美術館正式啟用，場館委任日本建築大師隈研吾領軍設計，秉持「想像力是一切創新根本」出發，首檔特展邀請日本鬼才設計師佐藤大（Oki Sato）攜其創辦團隊nendo策畫，以《OUTLINES IN BETWEEN》為題，集合「雨、雲、紙、線、石」五大展區，即日起展至6月1日。

▲▼2024年底台中勤美術館正式啟用，委任日本建築大師隈研吾領軍設計。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，《50 manga chairs》汲取漫畫裡常出現的汗水、氣泡、衝擊、閃耀等符號，為50張椅子注入趣味性，也有部分椅子提供試坐，任由想像力在此激盪；戶外則是《softer than stone》，以大理石製成的坐椅、高桌、架子等，未來將在現場常態展出。

▲《50 manga chairs》汲取漫畫裡常出現的汗水、氣泡、衝擊、閃耀等符號，為50張椅子注入趣味性。（圖／記者彭懷玉攝）



▲《softer than stone》常態展以大理石製成的坐椅、高桌、架子等。（圖／記者彭懷玉攝）



除了「雨、雲、紙、線、石」五大展區之外，寶可夢粉絲別錯過首度登台的《Pokémon Mosaic》生活居家系列，囊括皮卡丘、卡比獸等角色都被轉譯為抽象線條，印在掛鐘、食器、抱枕等75件單品上，馬賽克斑紋新造型的皮卡丘、噴火龍二大獨家雕塑也是必拍打卡點。

▲《Pokémon Mosaic》生活居家系列，最熱賣商品是15號。（圖／記者彭懷玉攝）



PARK2草悟廣場

PARK2草悟廣場蔚為時下潮流聚集地，勤美融合戶外生活和城市慢活元素，打造二層樓、2000坪的放鬆空間，目前一共有16家品牌進駐，包含TOASTERiA CAFE 吐司利亞、Draft Land、SITP BY LAYLOW、新村站著吃烤肉、水母吃乳酪等異國美食及咖啡廳、伴手禮店等不同類型。

▲▼PARK2草悟廣場蔚為時下潮流聚集地，分為一樓和b1、達2000坪的偌大空間。（圖／記者彭懷玉攝）



▲玩累了，各式造型座椅，能以輕鬆的姿態與好友暢談心事。（圖／記者彭懷玉攝）



和好友聚完餐，還能到B1戶外廣場中央的「打包運動場 SPORT 2GO！」活動筋骨。到Draft land可以免費租借籃球，或自備球組到乒乓球桌上PK，玩累了，各式造型座椅，能以輕鬆的姿態與好友暢談心事，每周末還有市集、街頭表演，慵懶氛圍堪稱台中美學文化新聚落。

▲▼台中金典綠園道3樓的「第六市場」乾淨且整潔，被譽為進駐百貨的潮流文青傳統市場。（圖／記者彭懷玉攝）



第六市場

位於台中金典綠園道3樓的「第六市場」用餐環境乾淨且整潔，被譽為進駐百貨的文青傳統市場！2017年開立至今，創辦人以傳承台灣人情味為己任，邀請許多二代接班小農與攤商進駐，也有在地自創品牌，給旅客不同感受。

亮點包含豆漿手做蛋糕「初蛋糕」、南投第三代茶農開立的「村掌-手沖茶專門店」，擁有國際芳療執照媒體人創立的「41精油專賣店」，以及被譽為全台最美米店的「金仔米店」；桑椹果醬、蘋果糖葫蘆專賣「食漬入口」等16家，離開台中前不妨到這裡選購伴手禮。

▲▼豆漿蛋糕「初蛋糕」每日現做；「金仔米店」還能自選配料做成飯糰。（圖／記者彭懷玉攝）



▲桑椹果醬、各式糖葫蘆專賣「食漬入口」。（圖／記者彭懷玉攝）



若是對草悟道有興趣，勤美誠品綠園道地下一樓有繪製草悟道步行地圖，還可以連結到Google map散步地圖，即便出發前沒做功課，按圖索驥也能找尋喜歡的咖啡廳、餐廳、獨立書店或旅宿，在台中留下美好回憶。