屬蛇、2月壽星玩樂園168元！小人國新春優惠　初一至五入園僅需488元

▲小人國推出2025新春優惠活動。（圖／小人國授權提供，下同）

記者黃凱翊／綜合報導

過年就到樂園玩！小人國祭出迎新春優惠活動，初一到初五期間，入園門票下殺46折500元有找；若是生肖屬蛇或是2月壽星，在指定日期入園，每人只要168元，讓你從新年開春一路發發發。

▲屬蛇、2月壽星在指定日期到小人國玩，門票優惠價只要168元。

為了迎接今年長達9天的農曆春節假期，小人國推出「蛇咪攏賀，全民事發發」好康優惠，要讓民眾在春節期間能夠玩得開心玩得盡興。民眾在初一至初五(114/1/29~2/2)入園，門票只要488元，全家同樂；此外，只要生肖屬蛇的人，於指定日期(114/1/25、1/26、1/27、1/29)入園，現場購票享有168元超殺優惠；另外2月壽星在初五(114/2/2)入園，現場購票一樣享有168元優惠價，上述活動都須出示本人身分證件核驗。

▲小人國還推出BINGO賓果，最大獎是總價值10,500元的10張免費入園券。

除了入園門票撿便宜外，小人國也在新春期間推出許多特別活動，有最受小朋友喜愛的「跳島冒險埃及王2.0」氣墊樂園，讓民眾盡情玩嗨翻天；熱鬧有趣的BINGO賓果，最大獎是總價值10,500元的10張免費入園券；龍龍妮妮邀請大家一起唱唱跳跳迎財神拿紅包，還有新春限定版的人氣爆米花桶，人手一桶甜甜蜜蜜過新年，新春期間快快來小人國事事一路發！

▲六福村第一季推出「金色嘉年華」，從初一到初五，每天加碼高空煙火秀。（圖／六福村授權提供）

另外六福村則祭出農曆新春三重門票優惠活動，從1月25日到2月2日過年期間，凡生肖屬蛇，或年滿60歲的長輩，出示身分證或健保卡即能免費入園。此外，還推出「買大送小」活動，只要現場購買成人優惠票1,199元，即贈3歲（含）以上未滿12歲的孩童票，現省1,099元。此外，從初一到初五，每天還加碼高空煙火秀。