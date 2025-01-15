免費玩東京！日本最大星巴克露台喝咖啡賞櫻　再漫步粉色櫻花河畔

▲東京中目黑星巴克是日本最大星巴克。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶先規劃今年赴日賞櫻行程！東京最具代表性的賞櫻行程之一就是目黑川，當花季來臨時，沿著河川兩岸800棵櫻花樹盛開，浪漫的粉色櫻花河吸引旅客造訪。而鄰近目黑川的「中目黑星巴克」，不僅作為日本最大星巴克，還可以坐在露台邊喝咖啡邊愜意欣賞櫻花盛開美景。

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▲中目黑星巴克為「星巴克臻選®東京烘焙工坊」。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供）

▲中目黑星巴克可以近看咖啡師製作飲品。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供）

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▲4層樓建築設計每一處都極具巧思。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供）

「中目黑星巴克」開幕時一度為全球最大星巴克，現在仍是日本最大星巴克門市。作為「星巴克臻選®東京烘焙工坊」，整座建築由日本建築大師隈研吾以及星巴克首席設計師Liz Miller共同打造，4層樓建築內提供多樣化體驗，包括可進局力與咖啡師互動、品嚐限定飲品、還有結合咖啡與茶的特色酒吧，以及專屬麵包店，甚至可以現場看到咖啡豆烘焙區。

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▲▼賞櫻季節來臨時，門市內的露台座位區享有櫻花第一排美景。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供）

該處星巴克另一大亮點就是擁有櫻花美景，其中戶外一整排露台座位區，每到櫻花季來臨時，可看到櫻花盛開景象，盛放的粉色花朵近在眼前，似乎觸手可及一般，此時門市內也會換上專屬於春天色彩的裝飾與櫻花相關設計杯與特色飲品。

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▲目黑川櫻花盛開時，營造出粉色櫻花河夢幻風景。（圖／樂天旅遊提供）

▲夜晚點燈後的目黑川櫻花。（圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供）



旅客可在此喝咖啡賞櫻，再散步至目黑川，走在浪漫的粉色天空下，看粉色花瓣紛飛、河川變成浪漫櫻花河樣貌，入夜後還有夜間點燈，展現另外一種魔幻樣貌。

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活動資訊:

●活動期間 :2025/1/17 11:00 至 2025/2/16 23:59

●得獎公布: 2025/2/20前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。

●活動獎項：(2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)

●活動辦法：立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！

完成任務:

步驟1 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕

步驟2 點選「抽日本不限航點」機票、則進入活動頁面頁面(參下圖A)

步驟3 回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格(參下圖B)

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●注意事項：請詳閱活動網頁►►►



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