免費逛！士林官邸春節花展開跑　500株蘭花、吉祥植栽一次看

▲花藝師透過「吸染」與「噴染」的技術，為白色蝴蝶蘭畫上不同的妝容。（圖／公園處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

士林官邸春節花卉展今（25日）起至3月2日登場！由專業花藝團隊操刀，展出超過20種500株的蘭花及春節應景植物，花藝師透過「吸染」與「噴染」的技術，為白色蝴蝶蘭畫上不同的妝容，還能一併了解春節應景植栽。

▲噴染蝴蝶蘭以奈米噴染技術將圖案呈現於花瓣。



公園處處長藍舒凢表示，蝴蝶蘭花期長，再加上容易取得與栽培，是年節不可或缺的應景花卉。而擁有許多原生品種、被譽為「蝴蝶蘭王國」的台灣，則擁有卓越的蝴蝶蘭栽培技術與研發能力，每年皆孕育出許多新興品種。

而近年來許多花藝業者常使用「吸染」與「噴染」的技術，也在展場中看得到。2024年520總統就職時之國宴花卉布置，各國國旗蘭花就是用噴染技術創作而成。

▲萬兩金果實纍纍，象徵財富滿盈、福氣綿延。



園藝管理所主任吳旻靜補充，展覽中除了蝴蝶蘭、萬代蘭、報歲蘭等多樣品種，還有許多春節應景植栽，像是仙客來代表仙客盈門、貴人相助；萬兩金果實纍纍，象徵財富滿盈、福氣綿延；柑橘有大吉大利寓意；擎天鳳梨外形高聳挺拔，代表向上發展的正能量；春節期間常作為裝飾的銀柳，因台語發音似銀兩，觀賞期長達數月，有福氣長流，財運滾滾之意。

今年蛇年的應景的植物–龍舌蘭，取其「蛇」字的諧音，葉片上有鋸齒，古人想像成是龍的舌頭，被認為有驅邪避煞的意象，其堅韌生命力則象徵健康與長壽。

▲龍舌蘭取其「蛇」字的諧音，葉片上有鋸齒，古人想像成是龍的舌頭，被認為有驅邪避煞的意象。



春節花卉展以蛇年的意涵為靈感，將「蜿蜒曲線」與「春意盎然」相結合，打造出一個獨特的花卉藝術空間，花藝設計師以蝴蝶蘭、萬代蘭及報歲蘭貫穿整個展館區域，花色由粉紫漸變至金黃，猶如春意由初生漸至繁盛，報歲蘭與萬兩金整齊點綴四周，柑橘與擎天鳳梨成對布置入口，為每一位觀者送上「吉祥如意、節節高升」的新年祝福。



為讓民眾更認識展場各式植物與花卉背後的故事，2月16日與2月20日的上午9點30分，將由專業園藝職人進行展區導覽解說，賞花之餘，也能一窺植物的故事和布置理念。

2025士林官邸春節花卉展

展期：1月25日至3月2日

時間：上午8時30分至下午17時

地點：士林官邸公園新蘭亭