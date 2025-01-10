桃園旅遊新勢力：Agoda揭示全球旅客眼中的文化與自然天堂

▲桃園的獨特魅力，成為新興旅遊熱點。（圖／資料照）

旅遊中心／綜合報導

隨著國際旅遊市場逐步復甦，全球旅遊訂房平台Agoda近日公佈的一項調查結果，顯示台灣的桃園市正以其獨特的文化與自然魅力，成為國際與國內旅客眼中的新興旅遊熱點。

Agoda指出，桃園因廣闊的茶園與傳統製茶文化而聞名。在這座城市，旅客能在享受現代便利設施的同時，體驗深厚的歷史韻味與文化魅力。這種現代與傳統的完美結合，使桃園成為兼具便利性與文化深度的理想旅遊目的地。

桃園的旅遊亮點眾多，包括廣受歡迎的大溪老街，其古色古香的建築和多樣的傳統小吃吸引著各地旅客；石門水庫則以壯麗的湖光山色和豐富的水上活動成為自然愛好者的首選。拉拉山的觀星秘境、小烏來瀑布的自然景觀，以及冬季的上巴陵追雪活動，進一步豐富了桃園的旅遊選擇。

近年來，桃園市政府積極推動智慧觀光服務，例如大溪老茶廠的數位孿生體驗，以及沉浸式桃園智慧旅遊專區，這些創新措施成功吸引了大量旅客，累計瀏覽量已超過80萬人次。桃園的機捷沿線也帶動了多個熱門景點的發展，包括兒童美術館、橫山書法館與樂天棒球場，成為深受家庭與休閒旅客喜愛的目的地。

此外，桃園推出的「Game遊桃園大龍門」活動，結合在地觀光產業，透過線上闖關與線下打卡吸引了超過4萬人次參與，進一步帶動了當地旅遊熱潮。機場即時影像服務則讓旅客能夠精準掌握旅遊時機，並吸引超過900萬人次觀看，成為桃園旅遊的一大亮點。

旅宿優惠也是桃園的一大特色。市政府與旅宿業者合作，針對節慶與主題活動推出超過500場次的住宿優惠專案，包括燈會、火球祭與跨年活動等，成功提升旅館住用率，較去年增長6%。

Agoda進一步分析指出，桃園的便利地理位置，靠近台北與國際桃園機場，使其成為探索北台灣的理想出發點。桃園結合多樣化的景點選擇與完善的交通設施，展現了其作為新興旅遊目的地的巨大潛力。

面對旅遊市場的蓬勃發展，桃園市政府可進一步加強國際行銷，推出更多結合文化與自然的旅遊產品，吸引更多國內外旅客前來探索這座魅力四射的城市。