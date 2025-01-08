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2025新興旅遊目的地排行榜　海外客來台灣最愛去嘉義、高雄

▲▼嘉義旅遊。（圖／Agoda提供）

▲嘉義的山林魅力吸引許多旅人造訪。（圖／Agoda提供）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台「Agoda」近日公布「2025新興旅遊目的地」榜單，從海外旅客來台玩的視角，以及台灣旅客出國和亞洲旅客的預訂選擇進行分析。台灣方面，嘉義成為海外旅客訪台成長最快的縣市，而台灣人出國玩仍然以日本為首選，其中「熊本」成為新興熱門旅遊地。

Agoda每年會根據過去兩年的住宿預訂排名，發布最受矚目新興旅遊地點榜單，旨在找出國內與國際旅遊市場中成長最快的地點，如今年榜單就以2024年與2023年1至11月住宿預訂排名進行比較。

▲阿里山42號隧道,雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰,福森號列車長黃忠理,福森號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲阿里山福森號。（圖／記者彭懷玉攝）

在「國際旅客訪台新興目的地」榜單中，嘉義奪下冠軍，其次為高雄、台南、新竹。嘉義擁有豐富的山林魅力，阿里山更是海外旅客來台必訪去處，市區也有如火雞肉飯、砂鍋魚頭等美食，近年新推出的主題列車，也展現台灣鐵道新美學，提供探索山林的新玩法。

▲熊本旅遊。（圖／Agoda提供）

▲熊本城。（圖／Agoda提供）

而「台灣旅客出國的新興旅遊地」榜單中，日本仍是旅客首選，其中「熊本」在這份榜單中拿下第一，其次為名古屋、胡志明。受惠於近年多家航空公司陸續開闢直飛航點、台灣科技大廠進駐，帶動台日兩地觀光與交流，開始直飛後，想要深度旅遊在地也更加方便。

而對亞洲旅客來說，今年最感興趣的旅遊目的地首選是中國上海，其次為韓國濟州島、法國巴黎、越南芽莊與日本福岡，從海島到都會，甚至深入二三線城市旅行，透過豐富的旅遊目的地選擇增添旅行回憶。

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