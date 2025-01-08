豬排第2客6折！品田牧場、享鴨連開4店　雙人烤鴨限時優惠1111元

▲品田牧場昨日進駐台北桂林家樂福和中壢家樂福，同時祭出2人同行享第2客6折優惠。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團新年度展店趕進度，品田牧場昨日進駐台北桂林家樂福和中壢家樂福，同時祭出2人同行享第2客6折優惠，享鴨桃園、新莊店分別在1月11日、1月18日陸續亮相，開幕首2日雙人套餐只要1111元。

日式豬排專門店的「品田牧場」1月7日進駐台北桂林家樂福和中壢家樂福，同時祭出開幕優惠，1月24日前2人同行享第2客6折優惠。3月底全台門市也推出指定好康，每周二消費厚切腰內豬排現折50元，每周四消費厚切腰內豬排套餐，即享日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸。

此外，享鴨桃園同德店將於1月11日重新開幕，新莊思源i-Tower店預計在1月18日亮相，這兩家的開幕首2日，都可用1111元享用原價1420元的烤鴨雙人套餐。全台門市也同慶，1月11日至1月27日享用任一多人套餐，即可用111元起加購黃燜野蔬嫩雞煲、翡翠魚卵炊蛋、豉汁芥蘭菜，222元加購祕製茄汁酸菜魚、精選午仔魚。

▲粵亮「靚港點套餐」1月24日前4人同行，買4送1。照片為港點示意圖，非套餐照片。（圖／六福旅遊集團提供）

另外，台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，即日起推出「靚港點」平日午間套餐，售價999元+10%，可一次品味10道港式點心，1月24日前再享買4送1優惠，相當於77折。

平日午間限定的靚港點套餐，以香港飲茶文化為底蘊，可一次品味10道港式點心，包含韭菜蝦餃、蟹黃蒸餃、鮮蝦福袋、蛤蜊燒賣、鮮蝦腐皮捲、蠔皇叉燒酥、松露春捲、荷香糯米珍珠雞、椰絲紅豆糕、楊枝甘露蛋塔。