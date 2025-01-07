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桃園「角板山行館」近300棵梅花開3成！夜間點燈延長至8點

▲桃園「角板山行館」梅花開3、4成了，風管處於梅園旁步道設置「感應式照明系統」。（圖／桃園市風管處提供）

▲桃園「角板山行館」296棵梅花綻開約3、4成。（圖／桃園市風管處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園「角板山行館」梅花開3、4成了！民眾白天可以近距離欣賞近300棵梅花綻放，夜晚聽蟲鳴蛙叫，體驗別於以往的浪漫情調。風管處表示，於梅園旁步道設置「感應式照明系統」，並以投射燈點亮園區內12座國際級雕塑，戶外開放時間將由下午5點延至晚上8點，室內各館舍維持下午5點閉館。

▲桃園「角板山行館」梅花開3、4成了，風管處於梅園旁步道設置「感應式照明系統」。（圖／桃園市風管處提供）

▲桃園「角板山行館」梅花開3、4成。

風管處表示，「北橫故事-角板山觀光場域再造計畫」已完成園區館舍、串聯步道、休憩廣場及平台等各項設施，並在兼顧自然生態下補強園區夜間照明，於梅園旁步道設置「感應式照明系統」，透過控制亮度、照射角度及暖色系照明，兼顧步行安全、節能及減輕生態干擾；同時以投射燈設計，點亮園區內12座國際級雕塑，期望給民眾體驗別於白天的藝術氛圍，將成復興區夜間新景點。

▲桃園「角板山行館」梅花開3、4成了，風管處於梅園旁步道設置「感應式照明系統」。（圖／桃園市風管處提供）

▲▼以投射燈設計，點亮園區內12座國際級雕塑，體驗別於白天的藝術氛圍。

▲桃園「角板山行館」梅花開3、4成了，風管處於梅園旁步道設置「感應式照明系統」。（圖／桃園市風管處提供）

風管處表示，角板山行館園區除了可以在白天欣賞穿梭於樹林及梅園間，欣賞各種鳥類及蝶類飛舞，日落後，屬於夜行性的大赤鼯鼠開始覓食，發出嗚叫聲，在樹梢攀爬或滑翔於林間；冬季期間，也有台灣特有種台北樹蛙與翡翠樹蛙等蛙類在生態池附近鳴唱求偶，為寂寥的冬夜增添生機，不用遠赴森林，在低海拔森林就能擁有生態觀察體驗。

▲桃園「角板山行館」梅花開3、4成了，風管處於梅園旁步道設置「感應式照明系統」。（圖／桃園市風管處提供）

▲民眾請依循園區步道矮燈及安全照明處放慢腳步行走。

同時，風管處說，去年4、5月施工期間，園區也記錄到黑翅螢、紅胸黑翅螢及大端黑螢等三種螢火蟲，為減緩夜間照明對生態的干擾，僅有館舍室內及梅園旁的步道燈有開燈，建議民眾穿著戶外鞋及防風等保暖衣物，也可攜帶夜間生態觀察型手電筒（紅光或暖色光可以減少趨光性昆蟲），依循園區步道矮燈及安全照明處放慢腳步行走。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 角板山梅花季 霹靂布袋戲 賞花旅遊 梅花 梅花季 角板山行館園區

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