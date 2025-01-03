千元吃10道港點！六福萬怡粵菜廳新推午間套餐　1／24前買4送1

▲粵亮「靚港點套餐」1月24日前4人同行，買4送1。照片為港點示意圖，非套餐照片。（圖／六福旅遊集團提供）

記者黃士原／台北報導

熱愛飲茶的饕客別錯過！台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，即日起推出「靚港點」平日午間套餐，售價999元+10%，可一次品味10道港式點心，1月24日前再享買4送1優惠，相當於77折。

平日午間限定的靚港點套餐，以香港飲茶文化為底蘊，可一次品味10道港式點心，包含韭菜蝦餃、蟹黃蒸餃、鮮蝦福袋、蛤蜊燒賣、鮮蝦腐皮捲、蠔皇叉燒酥、松露春捲、荷香糯米珍珠雞、椰絲紅豆糕、楊枝甘露蛋塔。

▲蛤蜊燒賣。（圖／六福萬怡提供）

除了10道港點，套餐還有慢火煲製的黑蒜煲例湯、滿溢鹹香的松露上湯焗海大蝦、川湘手打雲吞等3道菜色與湯品，售價999元（+10%），而且1月24日前再享買4送1優惠（第4人仍須收取10%服務費），相當於77折。

▲御嵿國際旗下全新品牌「鴨覓」進駐大直美麗華本館5樓。（圖／取自鴨覓臉書）

另外，御嵿國際旗下全新品牌「鴨覓」進駐大直美麗華本館5樓，去年底開幕，餐廳同時推出多項優惠，1月26日前到店內用餐，即可獲贈南乳炸雞翼兌換券，若點選楊枝甘露可再享買一送一。2月28日前祭出「內湖生活圈在地優惠」，當地居民出示證件即可享95折優惠。

▲鴨覓胡椒酸菜鴨架湯。（圖／御嵿集團提供）

旗下共擁有頂鮮台南擔仔麵、晶宴會館、海峽會等多個品牌的御嵿國際，近期再推出全新品牌「鴨覓」，上周六正式開幕，餐廳以烤鴨作為核心料理，結合港式點心與台式小吃，片皮鴨一隻1880元，半隻980元。另有一鴨多吃可加選，包含十三香酥鴨架、薑蔥炒鴨架、胡椒酸菜鴨架湯、港式老火鴨骨粥、芋頭米粉鴨骨鍋，以及麻辣風味的鴨覓冒烤鴨，加購價198元。