古晉3大美食！揭秘「天堂早餐」叻沙、鴉片咖啡　千層糕有37口味

▲品嚐鴉片咖啡的獨特滋味；春園茶室的叻沙、咖椰吐司、哥羅麵及三色奶茶。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／馬來西亞報導

馬來西亞砂拉越首府「古晉」，華語能通、物價平實、美食也是一大亮點。可以大啖被安東尼波登譽為「天堂早餐」的叻沙、品嚐鴉片咖啡的獨特滋味，還能一睹彩色千層糕的製作方式，《ETtoday旅遊雲》記者親自走訪，與你分享三大特色美食。

▲▼擁有80年歷史的春園茶室，即便是平日，店員忙著撈麵、燙蝦的手從沒停過。（圖／記者彭懷玉攝）



春園茶室

以叻沙、咖椰吐司、哥羅麵開啟美好的一天！擁有80年歷史的春園茶室，目前由第二代所經營，即便是平日，店員忙著撈麵、燙蝦的手從沒停過，熱門程度可見一斑。其中，被安東尼波登譽為「天堂早餐」的叻沙，由鮮蝦、雞肉、蛋絲，超過30種香料熬成的湯底和椰奶，微辣帶有濃厚香氣，擠上少許酸柑汁，令人大呼過癮。

▲春園茶室品嚐叻沙、哥羅麵等在地美食，體驗馬來西亞人的早餐日常。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，也別忘了點一份咖椰醬配牛油的烤吐司、豬肉粥及三色奶茶，體驗馬來西亞人的早餐日常。

▲協益茶室已有77年歷史，加入牛油的「鴉片咖啡」是招牌品項。（圖／記者彭懷玉攝）



協益茶室

已有77年歷史的協益茶室，隱身於亞達街巷內，店內古老掛鐘、黑白照片，訴說著時光流逝的痕跡。其中，充滿故事的「鴉片咖啡」是招牌必點，在地導遊Jojo說，過去中國人到古晉做工，因為很辛苦，不少人會抽鴉片舒緩情緒，但鴉片抽久了喉嚨會乾，原本喝濃咖啡，但還是無法消除喉嚨乾澀問題，才發想出把牛油加進咖啡裡的妙招，確實喉嚨得到舒緩，還能消除菸味，進而衍伸成為「鴉片咖啡」。

▲被譽為「世上最複雜蛋糕」的砂拉越千層糕。（圖／記者彭懷玉攝）

Warisan Kek Lapis砂拉越千層糕

被譽為「世上最複雜蛋糕」的砂拉越千層糕，最初是因應節慶而生，現已成為當地必買伴手禮。到Warisan Kek Lapis工廠看得到製作過程，從麵糊攪動，到鋪上鐵盤，加上椰絲、仙楂餅等配料，一層層堆疊，最少會鋪到14層，十分考驗師傅的耐心和細心，蛋糕出爐時如同藝術品般繽紛。

▲Warisan Kek Lapis蛋糕分為三種等級，口味多達37種，可以試吃再購買。（圖／記者彭懷玉攝）



Warisan Kek Lapis蛋糕分為三種等級，口味多達37種，有起士Oreo、亞達樹糖、咖啡等口味，看得人眼花撩亂。店員表示，又以安佳奶油製作的「Premier」最昂貴，一條40馬幣，最便宜的「Popular」10馬幣，口感綿密度和香氣不一，可依個人口味選擇。

▲到Warisan Kek Lapis工廠看得到砂拉越千層糕製作過程。（圖／記者彭懷玉攝）