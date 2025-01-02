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日月潭「貓囒山步道」重新開放！南投洋紅風鈴木秘境一次看

▲日月潭「貓囒山步道」重新開放。（圖／翻攝自Facebook／日月潭國家風景區管理處）

▲「貓囒山步道」是觀賞日月潭日出雲海、山水晨霧的絕佳去處。（圖／翻攝自Facebook／日月潭國家風景區管理處）

記者彭懷玉／綜合報導

日月潭「貓囒山步道」重新開放！旅客可以再度踏上步道，鳥瞰整座日月潭風光，登頂還能將九份二山和集集大山盡收眼底。另外，向山遊客中心的落羽松正火紅，而「貓羅溪堤防」則有隱藏版洋紅風鈴木，都能一併欣賞。

▲日月潭「貓囒山步道」重新開放。（圖／翻攝自Facebook／日月潭國家風景區管理處）

▲日月潭「貓囒山步道」重新開放。（圖／翻攝自Facebook／日月潭國家風景區管理處）

受7月份凱米颱風影響，「貓囒山步道」部分路段土石滑落，11月起暫時封閉，而日月潭國家風景區管理處在粉專上宣布，步道已重新修整並開放，除了步道修復，公廁也有更新，惟柏油路段設有角錐警示，登山者需多加留意腳步。

「貓囒山步道」全長約4.6公里，沿途可見滿山遍谷的紅茶園，頂端是日月潭氣象站，還能遠眺水里溪對岸的九份二山和集集大山，往北可以俯瞰埔里盆地、白葉山、桃米坑山及中台禪寺，是觀賞日月潭日出雲海、山水晨霧的絕佳去處。

▲南投市的「貓羅溪堤防」旁，一棵風鈴木開得茂盛。（圖／網友黃學而提供）

▲▼南投市的「貓羅溪堤防」旁，一棵風鈴木開得極為茂盛，網友於昨（1日）拍攝。（圖／網友黃學而提供）

▲南投市的「貓羅溪堤防」旁，一棵風鈴木開得茂盛。（圖／網友黃學而提供）

另外，洋紅風鈴木在全台盛放。位於南投市的「貓羅溪堤防」旁，一棵風鈴木獨領風騷，被網友譽為「一棵抵十棵」，花球密密麻麻的盛景，如同粉紅色棉花糖。特別的是，此處賞花點罕為人知，網友指出，誤打誤撞發現該秘境，這棵樹的右前方是綠美橋，Google可以試著導航貓羅溪堤防綠美橋。

關鍵字： 南投旅遊 花海旅遊 日月潭旅遊 貓囒山步道 貓羅溪堤防 洋紅風鈴木

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