南非醇旅行　下榻太陽城皇宮飯店

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

南非之旅不僅能欣賞野生動物，還能搭乘葡萄酒列車遊酒莊、住宿五星酒店體驗南非的拉斯維加斯，彩虹之國多元風情盡在其中。

▲人工造鎮的太陽城有「南非拉斯維加斯」的稱號。

南非地域面積遼闊，土地面積130萬平方公里，約是臺灣的34倍大，數個大城市風情獨具，而其中知名的失落之城-太陽城酒店，就是南半球耀眼的景點，享有「南非拉斯維加斯」的稱號。

位於彼蘭斯堡野生動物保護區旁的太陽城皇宮飯店，飯店周圍是佔地 25 公頃的植物叢林，在豪華度假區中，有世界最大的戶外人工衝浪與沙灘，可以游泳或體驗衝浪，也可以騎馬或享受揮桿樂趣。

▲宏偉的太陽城皇宮飯店內，可見各式動物造型的裝飾。

太陽城皇宮飯店是超五星的度假飯店，室內外可見動物造型的各種裝飾，展現百分之百的「非式」風格，而飯店周圍為佔地25公頃的植物叢林，有蜿蜒的小徑、瀑布、湖泊、泳池，一定得要在這裡住宿2晚，才有機會玩遍所有地方。

▲搭乘雙層復古風列車，來一趟品味葡萄酒的香醇旅程。

在葡萄酒的世界裡，南非的葡萄產區相當受到矚目，葡萄酒莊也受品酒人士青睞。開普敦所在的西開普省，有著地中海型氣候，非常適合種植葡萄，成為南非眾多葡萄酒莊聚集地。

▲Franschhoek葡萄酒列車受到品酒人士青睞。

喜歡品酒的旅客，不妨搭上雙層的Franschhoek葡萄酒列車，於車上品嚐順口的葡萄酒二選一，穿越南非如畫的山谷葡萄園，一路前往開普敦最頂級的葡萄酒產區之一。

旅程中專業導遊帶領參觀知名酒莊，介紹不同種類葡萄酒製作過程，從葡萄藤上的飽滿果實開始，經過採摘、篩選、榨汁、發酵和陳釀，了解從葡萄到美酒的奇妙過程。當然也能入住產酒區旅館，感受小鎮萬種風情。

飲酒過量，有害健康

▲彼蘭斯堡野生動物保護區中，可以搭乘敞篷狩獵車尋找野生動物。

南非是欣賞野生動物的天堂，在彼蘭斯堡野生動物保護區，可搭乘敞篷狩獵車穿梭於保護區內，於清晨和黃昏出發尋找大象、獅子、犀牛、長頸鹿、羚羊等各種野生動物，感受奇妙自然生態。晚上則可入住保護區內飯店，體驗露天沐浴的刺激感受。

海洋動物方面，在海豹島觀賞海豹群集嬉戲，在博多斯海岸企鵝生態保護區，近距離在棧道上觀賞斑點小企鵝，欣賞他們成群結隊的走在沙灘上的可愛模樣。

▲搭360度旋轉纜車登桌山，飽覽不同角度的壯麗景色。

國際旅遊評論網站Tripadvisor，2024年南非推薦景點第一名為桌山，搭乘360度旋轉纜車登上桌山，壯觀的景色一覽無遺。上山後可以一睹「上帝的餐桌」廬山真面目，同時俯瞰開普敦、遠眺壯闊大西洋，準備好相機拍好拍滿，留下最珍貴的旅遊回憶。

推薦行程

★璀璨南非～酒莊列車.太陽城（2 晚）12 天 https://reurl.cc/5DKr7M

★限時享第二人減6,000元優惠

特色

★太陽城皇宮飯店住宿2晚

★Franschhoek葡萄酒列車之旅

★住宿彼蘭斯堡野生動物保護區，並安排2次狩獵之旅

★野生動物尋奇：海豹島、企鵝保護區、鴕鳥農莊

★特殊交通工具：360度旋轉纜車登桌山、雙軌電車上達好望角最頂端

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