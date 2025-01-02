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日本首間「大阪華爾道夫酒店」4／3開幕　客房亮點搶先看

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪提供）

記者蔡玟君／綜合報導

希爾頓酒店集團旗下最頂級品牌「華爾道夫」今年首次揮軍日本，作為日本首間的「大阪華爾道夫酒店」將於4月3日正式開幕，酒店最新客房設計概念也於近日揭曉，即日起開放預訂。

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲大阪華爾道夫酒店總統套房。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

大阪華爾道夫酒店位於鄰近JR大阪站的「Grand Green Osaka」南館公園塔內，目前已可看到代表華爾道夫標誌的「W」高掛在建築最上方。酒店邀請國際知名設計師傅厚民（André Fu）設計，融合大阪獨特的城市個性與紐約華爾道夫的裝飾藝術風格，重新塑造出獨屬於大阪華爾道夫的現代與奢華兼具的風格空間。

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲▼豪華房示意圖。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

酒店共有252間客房、7種房型，並分布於31樓至38樓之間，最小從16坪起跳，總統套房則近59坪。其中，總統套房位於38層樓，讓旅客能置身170公尺高空，俯瞰市中心繁華都會美景，並在無邊夜色相伴下入眠。

一般客房則運用障子、和紙等屬於日本的和風元素，以及裝置藝術風格妝點，打造出奢華優雅、溫潤與舒適的休息空間。公共空間則包括全日餐廳、特色餐廳、多間特色酒吧、宴會廳、會議室、教堂、圖書館休息區、室內游泳池、健身中心以及水療中心等，滿足旅客需求。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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