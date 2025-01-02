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2025全球新興旅遊10大目的地「高雄上榜」　獲讚：安全又便利

▲▼黃色小鴨,霍夫曼,冬日遊樂園,高雄流行音樂中心,高雄港,亞洲新灣區,。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄流行音樂中心。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡玟君／綜合報導

Klook今（2日）公布「2025全球新興旅遊目的地」，其中高雄因近年成功舉辦多場國際級演唱會，成為上榜城市之一。Klook表示，高雄憑藉其國際級演唱會經驗與安全便利設施，持續在全球旅遊市場中累積品牌知名度，未來也會持續推出不同方案，吸引海外客來台。

Klook的「2025年全球最受矚目新興旅遊目的地」榜單，根據旅客預訂量及搜尋量的年增幅精選而成。高雄作為台灣唯一入榜城市，與全球其他旅遊新星共同展示新興旅遊市場的多樣性與吸引力。

▲▼「2024承億亞灣藝術節」新銳藝術家寧芮潔打造「Moi娃娃」巨型氣球裝置藝術，也帶來繪畫、雕塑、行為藝術等作品。（圖／記者林育綾攝）

▲現正登場中的「2024承億亞灣藝術節」。（圖／記者林育綾攝）

Klook表示，有84%亞太區旅客已預訂未來12個月海外旅遊行程，其中28%因想參與當地活動而規畫，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前三名活動類型，高雄有多元活動與便捷基礎設施，且近年成功舉辦多場國際級演唱會，讓其成為亞太地區旅遊市場的亮點。

Klook「2025全球新興旅遊目的地」榜單

1.印尼　Lubuan Bajo（譯拉布安巴佐，或納閩巴霍）

2.澳洲　達爾文

3.西班牙　賽維利亞

4.日本　日光

5.瑞士　因特拉根

6.土耳其　伊斯坦堡

7.台灣　高雄

8.越南　富國島

9.法國　尼斯

10.紐西蘭　皇后鎮

關鍵字： 高雄旅遊 Klook

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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